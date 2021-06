Beverly Hills, 90210, Jennie Garth: "Rinchiusa in una gabbia dello zoo con Luke Perry per salvarci dai fan"

Jennie Garth ricorda che la fama di Beverly Hills, 90210 era tale da costringerla e entrare col collega Luke Perry in una gabbia dello zoo di Fresno per proteggersi dai fan.

Jennie Garth ha ricordato quella volta che è stata rinchiusa in una gabbia dello zoo insieme al collega Luke Perry per proteggersi da un'orda di fan di Beverly Hills, 90210.

Jennie Garth, Shannen Doherty, Tori Spelling e Gabrielle Carteris nell'episodio Pigiama Party della serie Beverly Hills, 90210

Jennie Garth, interprete della bella e sofisticata Kelly Taylor in Beverly Hills, 90210, ha svelato l'episodio nel corso del podcast di PEOPLE insieme all'amica e collega Tori Spelling, che interpretava Donna Martin:

"Ricordo che uno dei momenti cruciali per me è stato un'apparizione con Luke. "Ci avevano mandato... credo che fosse Fresno... a fare un'apparizione in uno zoo. All'epoca mi sentivo come un animale nello zoo, ed ero proprio in uno zoo".

Come spiega l'attrice, i fan erano talmente eccitati da precipitarsi gabbie dello zoo: "Per sfuggirgli, abbiamo dovuto uscire attraverso uno dei recinti. Ricordo che ci misero in una gabbia allo zoo, e io pensavo, 'Oh, che bello'".

Jennie Garth e Tori Spelling hanno, inoltre, rievocato il primo momento in cui si sono sentite veramente famose. Per Spelling è stato sentire degli adolescenti urlare il nome del suo personaggio mentre stava salendo su una scala mobile della Sherman Oaks Galleria di Los Angeles. Per Jennie Garth è stato il momento in cui Mattel ha realizzato delle bambole con le fattezze del cast:

"Quello è stato il momento in cui ho pensato 'Ma cosa sta succedendo?"