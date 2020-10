Beverly Hills 90210, Jason Priestley e Ian Ziering: "Le accuse di Jessica Alba sono ridicole"

Altre star di Beverly Hills, 90210 replicano alle accuse di Jessica Alba: Jason Priestley e Ian Ziering hanno detto la loro sulle recenti dichiarazioni dell'attrice, che ha recentemente rivelato la strana regola impostale sul set della serie.

La regola che Jessica Alba ha dichiarato è tanto semplice quanto bizzarra: non le era permesso di guardare gli altri attori di Beverly Hills, 90210 negli occhi. Come già ricordavamo, l'attrice ha recitato nel ruolo dell'adolescente incinta Leanne per due episodi durante l'ottava stagione dello show. In questa occasione ha condiviso lo schermo anche con Jason Priestley (Brandon Walsh) e Jennie Garth (Kelly Taylor), tra gli altri. E proprio questi ultimi hanno voluto replicare anche loro queste accuse.

Il cast della serie in una foto promozionale della prima stagione di Beverly Hills, 90210

Durante la sua conversazione con Nischelle Turner nel programma del Martedì di ET, la star Ian Ziering ha apertamente detto: "Non posso confermare né smentire queste accuse. Non dubito delle parole di Jessica Alba, sono sicuro che sia stata davvero così la sua esperienza. Qualcuno probabilmente gliel'ha detto di comportarsi in questo modo. Ma sicuramente non è stato nessuno di noi membri del cast."

"Non sono neppure a conoscenza di nessun altro membro del cast che abbia fatto questa richiesta" - ha continuato Ziering - "Non ho proprio idea da dove nasca questa regola. Probabilmente questo avvertimento glielo avrà detto un AD o qualcuno sul set. Ma è ridicolo che Alba abbia detto una cosa del genere."

Jason Priestley, invece, ha affrontato quanto dichiarato da Jessica Alba sul cast di Beverly Hills, 90210 durante l'apparizione di martedì al The Roz & Mocha Show di KiSS 92.5, dicendo: "'Non guardare le star della serie' non è mai stata una regola nel nostro show. Non so chi abbia detto a Jessica Alba di non guardarci negli occhi".

Quando i conduttori hanno chiesto a Jason Priestley se qualcuno del cast avesse tuttavia evitato davvero lo sguardo delle guest star, l'attore ha risposto: "A quanto pare qualcuno l'ha fatto perché pensava che fosse una cosa da fare. Non so quale sia stata l'esperienza di Jessica Alba nel nostro show come guest star. Non penso nemmeno di aver lavorato con lei. Era in una trama con cui non avevo niente a che fare, quindi non so quale sia stata la sua esperienza in Beverly Hills, 90210, ma mi dispiace che sia successo a lei e sembra davvero incongruo con tutto il resto che è successo nella nostra serie."

"So che certamente non l'avrei mai fatta sentire in quel modo. Ho sempre fatto di tutto per assicurarmi che gli attori che comparivano in pochi episodi si sentissero sempre incredibilmente benvenuti" - ha continuato Priestley - "Andavo sempre a parlare con loro e mi assicuravo che sapessero che questo era un posto in cui volevamo che avessero successo, perché sono stato anche su diversi set come guest star e ho sempre apprezzato quando venivano gli attori abituali a trovarmi".

Jason Priestley e Ian Ziering hanno replicato le accuse di Jessica Alba proprio in occasione 30° anniversario di Beverly Hills, 90210, quando molte delle star e degli autori si sono riuniti sui propri social o su altri canali per celebrare l'evento.