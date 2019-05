Beverly Hills, 90210: il cast nella foto della reunion per il reboot

Tutto è pronto per il reboot di Beverly Hills, 90210 o almeno è quanto lascia intendere la reunion del cast davanti al copione dell'episodio 1x01. Ne abbiamo le prove: una foto diffusa su Instagram da Gabrielle Carteris, alias Andrea Zuckerman.

"Lavoriamo duro! Non vedo l'ora di mostrarvi cosa abbiamo combinato" dice la didascalia che accompagna lo scatto, in cui compaiono altri membri del cast originario, tutti riuniti davanti al copione del primo dei nuovi episodi: ci sono Shannen Doherty (Brenda Walsh), Tori Spelling (Donna Martin), Jennie Garth (Kelly Taylor), Ian Ziering (Steve Sanders), Jason Priestley (Brandon Walsh) e Brian Austin Green (David Silver).

Gabrielle Carteris non è stata l'unica: anche Ian Ziering ha pubblicato un primo scatto della sceneggiatura, commentando "Penso che voi già sappiate come vanno queste cose", riferendosi evidentemente al tema originale dello show.

Il mistero, in questo caso, riguarda il copione stesso in quanto anche Jennie Garth ne ha condiviso una foto con i suoi follower, specificando tuttavia che non è quella mostrata da tutti la vera sceneggiatura.

Beverly Hills, 90210, creato da Darren Star e prodotto da Aaron Spelling, è divenuto un fenomeno pop sensazionale durante la messa in onda dal 1990 al 2000 su Fox. CW ha lanciato il reboot 90210, in onda per cinque stagioni dal 2008 al 2013. Pur avendo un cast nuovo di zecca, la serie ha visto alcune apparizioni dei membri del cast originale incluse Jennie Garth, Shannen Doherty e Tori Spelling. Beverly Hills, 90210 ha inoltre dato vita allo spinoff Melrose Place e alla soap ben poco longeva Models Inc.