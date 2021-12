Betty White: le reazioni di Ryan Reynolds e delle star di Hollywood alla sua morte

Betty White è morta all'età di 99 anni e le star di Hollywood, tra cui Ryan Reynolds ed Henry Winkler, hanno condiviso online la propria reazione alla triste notizia condividendo online ricordi, omaggi e tributi.

La star di Cuori senza età avrebbe compiuto 100 anni il 17 gennaio e lascia un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo e nella vita di tante persone, anche semplici fan.

Ryan Reynolds, che con Betty White aveva un rapporto di grande affetto e stima reciproca dopo essersi conosciuti sul set di Ricatto d'amore, ha scritto: "Il mondo sembra diverso ora. Era grandiosa ad andare contro le aspettavie. Era riuscita a diventare davvero anziana e, in qualche modo, non abbastanza vecchia. Ci mancherai, Betty. Ora conosci il segreto".

Valerie Bertinelli, che aveva lavorato con lei nella serie Hot in Cleveland, ha dichiarato: "Riposa in pace, dolce Betty. Mio dio, come deve essere luminoso ora il paradiso".

Henry Winkler ha scritto: "Per me è davvero difficile rendermi conto che non sei più qui...". La star del piccolo schermo ha sottolineato: "Grazie per il tuo umorismo, il tuo calore e il tuo attivisimo... Riposa ora, e salutami Bill".

Betty White è morta: l'icona della tv e star di Cuori senza età aveva 99 anni

Debra Messing ha ricordato: "Sono cresciuta guardandola e rimanendo deliziata dalle sue interpretazioni. Era giocosa e osava ed era intelligente. Sapevamo tutti che sarebbe arrivato questo giorno, ma questo non ci porta via il senso di perdita".

Il messaggio di Seth Meyers regala un divertente aneddoto: "Riposa in pace Betty White, l'unica conduttrice del Saturday Night Live a cui ho visto fare una standing novation all'after party. Una festa durante la quale ha ordinato una vodka e un hotdog e dove è rimasta fino alla fine".

Il conduttore Conan O'Brien ha condiviso un divertente video che ritrae la star insieme a Jason Momoa scrivendo: "Dio benedica Betty White. Come direbbe mia madre 'Siamo stati così fortunati nell'averla'".

George Takei ha invitato a fare un brindisi a mezzanotte in onore di Betty, sottolineando che ora delizierà il paradiso con il suo stile, umorismo e fascino inimitabili.