Betty White oggi compie 99 anni e festeggia tra anatre e patatine fritte

Betty White, Danny Pudi e Donald Glover nell'episodio Anthropology 101 di Community

L'attrice comica Betty White oggi compie 99 anni e festeggerà a modo suo il compleanno, tra anatre e patatine fritte. Questo almeno stando alla dichiarazione che ha rilasciato via mail alla Associated Press, dove commenta la ricorrenza con il suo classico senso dell'umorismo: "Siccome compio 99 anni, posso stare sveglia fino a tardi senza chiedere il permesso!". Il piano consiste nel dare da mangiare a due anatre che visitano regolarmente la sua casa a Los Angeles, e poi un pasto a base di hot dog e patatine, consegnati - insieme a un mazzo di rose - dal suo agente.

Betty White in un'immagine del film You Again

Esattamente il tipo di festeggiamento che ci immagineremmo, anche senza le restrizioni legate alla crisi sanitaria, per una entertainer che ha sempre amato prendersi in giro da sola: una decina d'anni fa, a un evento che metteva alla berlina la carriera di William Shatner, lei, che era la più anziana del gruppo, commentò "La cosa triste è che vi seppellirò tutti".

Betty White, che ha cominciato a recitare nel 1939 all'età di 17 anni, è uno dei volti storici della televisione americana, avendo lavorato in sitcom come Mary Tyler Moore e Cuori senza età e più recentemente in un ruolo minore in Boston Legal. Al cinema l'abbiamo vista in Lake Placid e fa parte del cast vocale di Toy Story 4, insieme ad altri noti colleghi come Mel Brooks e il compianto Carl Reiner.

Nel 2010, su iniziativa dei fan che hanno fatto una campagna via Facebook, è stata scelta per condurre un episodio di Saturday Night Live, caso eccezionale per chi non ha qualcosa da promuovere nel periodo in cui appare nel celebre varietà (un'eccezione parziale riguarda i vecchi membri del cast). Lei si è simpaticamente prestata al gioco, affermando nel monologo di non avere la più pallida idea di cosa sia Facebook. A oggi è l'unica donna ad aver vinto un Emmy in ciascuna delle categorie comiche per gli attori (protagonista, non protagonista, guest star).