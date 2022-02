Better Nate Than Ever: trailer e poster della commedia musicale Disney con Lisa Kudrow

Canzoni, humor ed entusiasmo nel trailer e poster di Better Nate Than Ever, commedia musicale con Lisa Kudrow inn arrivo su Disney+ il 1 aprile.

La sceneggiatura di Better Nate Than Ever è stata firmata da Tim Federle, recentemente nel team di autori della serie High School Musical: The Musical - The Series, anche regista del film.

La storia è tratta dal romanzo di Federle e racconta le vicende tredicenne Nate Foster che vive a Pittsburgh e scappa di casa con la sua amica Libby per partecipare a un'audizione a New York. I due ragazzini nutrono la speranza di essere scelti per il cast di un musical. Nate incontra nella Grande Mela la sua zia Heidi (Lisa Kudrow) e i due personaggi si aiuteranno a vicenda per realizzare i propri sogni.