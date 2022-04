Meglio Nate Che Niente, il regista Tim Federle: “Voglio fare il sequel, lo spin-off e il podcast!”

La video intervista a Tim Federle, regista di Meglio Nate che niente, musical tratto dal suo romanzo Better Nate Than Ever.

Meglio Nate che niente: Lisa Kudrow in una scena del film

Better Nate Than Never, romanzo di Tim Federle pubblicato nel 2013, è ora un film: il musical Meglio Nate Che Niente, disponibile dal primo aprile su Disney+. A dirigerlo è lo stesso Federle, anche ballerino e cantante. La storia è parzialmente autobiografica: Nate (Rueby Wood) è un adolescente che sogna di diventare una star di Broadway.

Meglio Nate che niente: una scena del film

Per realizzare il suo sogno lascia la sua piccola città di provincia, insieme all'amica Libby (Aria Brooks), e va a New York per fare l'audizione per il musical ispirato al classico Disney Lilo & Stitch. Qui incontra dopo anni sua zia (Lisa Kudrow), anche lei con la passione per il teatro. Pur di fare il provino per il ruolo di Stich Nate è disposto a tutto.

L'amore per la musica, il coraggio di buttarsi per essere felici e fare ciò che si ama, l'importanza di circondarsi di persone che credano in te ancora prima che lo faccia tu: abbiamo parlato di tutto questo con il regista Tim Federle. Anche sceneggiatore, ha scritto due sequel letterari di questa storia. Chissà se vedremo quindi anche gli altri film.

Meglio Nate Che Niente: la video intervista al regista Tim Federle

Questo film mostra come sia importante fare le cose che più si amano nella vita. Quanto è importante?

Locandina di Meglio Nate che niente

Penso che trovare la tua passione sia importante quanto trovare le tue persone. Ero un ragazzino con il sogno di lasciare la mia piccola città natale e ballare a Broadway. E ho ribaltato i pronostici perché mi sono circondato di persone che credevano in me ancora prima che io credessi in me stesso. Il film parla di questo: Better Nate Than Ever parla di trovare persone che credano in te.

Lisa Kudrow è la zia del protagonista e gli dice: trova la tua luce. Non è facile: come si fa?

Credo che "trovare la tua luce" sia una metafora: significa trovare le persone che vedono cosa ti rende bellissimo. Che vedono cosa c'è di puro e buono in te. Il personaggio di Lisa Kudrow incoraggia suo nipote, Nate, a circondarsi di persone che lo accettano e lo apprezzano. Per lui significa trovare altri amanti del teatro.

Meglio Nate che niente: Rueby Wood in una scena

A proposito di amanti del teatro: Baz Luhrmann è sicuramente uno di loro. Ha scritto questa frase: "Una vita vissuta nella paura è una vita vissuta a metà". Sei d'accordo con lui? Come si fa a trovare il coraggio di vivere i nostri sogni?

Mi piace che tu abbia usato la parola coraggio: spesso le persone pensano che i personaggi come Nate siano sicuri di sé, invece la realtà è che sei sicuro solo quando sai di essere bravo. Questo film parla anche di coraggio: che sia essere onesto con te stesso o fare un'audizione per uno spettacolo. E, anche se hai paura, tu butti lo stesso, perché è molto importante per te. Questo è il vero coraggio: avere paura ma buttarsi comunque.

Meglio Nate Che Niente: il potere della musica e dei mostri

Visto che hai lavorato in Billy Elliot, voglio farti una domanda in quello stile: cosa provi quando canti? O quando ascolti la musica?

Il potere della musica è quello di portarti altrove emotivamente: che sia quando ti prepari per la giornata e ti gasi con Beyoncé, o quando ti sei appena lasciato e canti Adele. La musica può portarti in molti posti. Una delle incredibili eredità di Disney sono queste stupende canzoni teatrali. Sono cresciuto con La Sirenetta e La Bella e la Bestia. Poter avere per Better Nate Than Ever questa nuova musica cantata da Rueby Wood e Aria Brooks, che erano così contenti di fare un album Disney, è stato speciale per me.

Meglio Nate che niente: Rueby Wood durante una scena del film

Amo che tu abbia scelto Stitch per il musical: mostri e alieni sono una bella metafora. Secondo te cosa possono insegnarci i mostri?

È buffo: Nate fa il provino per Lilo & Stitch, Stitch è un alieno e crescendo mi sono sentito un alieno. Sono cresciuto in una famiglia, una città e una scuola che pensavano fossi di un altro pianeta. Per molto tempo ho pensato di cambiare me stesso per poterne fare parte, ma ho scoperto che dovevo semplicemente cambiare pianeta. Quando mi sono trasferito da Pittsburgh a New York City ho trovato altri alieni come me: non eravamo più gli estranei. Credo che sia questo che insegnano mostri e alieni.

Meglio Nate Che Niente: il regista Tim Federle farà i sequel?

Scrivi, canti, balli, fai tutto! Adesso sei il regista. Una curiosità: quando hai girato i numeri musicali sei riuscito a controllarti o ballavi e cantavi con gli attori?

Meglio Nate che niente: un'immagine del film

Ho dovuto trattenermi! Abbiamo diversi numeri importanti nel film, ho anche diretto un film di High School Musical per Disney Plus e ogni singola volta che c'è una canzone filmata tutto il set prende vita. Anche se è la fine della settimana il set prende vita. In questo film abbiamo girato un numero importante a Time Square, con Nate che raduna una folla: sentire l'energia di New York e di Rueby Wood è stato elettrizzante.

Questo film è l'adattamento del libro che hai scritto: il libro ha due sequel. Vedremo anche gli altri film?

Mi piace questa idea: se qualcuno di Disney è in ascolto, l'Italia vuole il sequel! Vediamo se riusciamo a farlo. E lo spin-off e il podcast: tutto!