Better Man: Robbie Williams si trasforma in una scimmia nel trailer del biopic in arrivo al cinema

Lucky Red ha diffuso in streaming il trailer italiano di Better Man, particolare biopic sulla vita e la carriera di Robbie Williams, solo che nei panni della popstar troviamo una scimmia anziché un attore in carne ed ossa.

Si tratta di un un musical in live-action che porterà il pubblico a ripercorrere le tappe della fulminea ascesa, della drammatica caduta e della straordinaria rinascita della superstar del pop britannico.

Con la visionaria regia di Michael Gracey (The Greatest Showman), che ha anche co-scritto la sceneggiatura, il film è raccontato in modo unico dalla prospettiva di Williams, catturando il suo stile inconfondibile e la sua tipica ironia. Il racconto segue il viaggio di Williams dall'infanzia all'esordio come componente più giovane della boy band Take That fino ai suoi straordinari successi come artista solista da record - con tutte le sfide che la fama e il successo stratosferici possono comportare.

"È una storia particolare e Robbie è un personaggio unico", ha dichiarato il regista, che in riferimento all'approccio del film ha aggiunto: "Volevo essere sicuro che il modo in cui abbiamo rappresentato la sua vita fosse creativamente unico".

Robbie Williams ammette che la sua testa sembra "il sedere di un bambino"

"La mia vita è apparsa ai miei occhi come l'esecuzione di un numero da funambolo senza l'imbracatura di sicurezza" ha raccontato Williams. "So di poter cadere in qualsiasi momento e molte volte lo faccio. Quando Michael mi ha proposto di essere interpretato da una scimmia ho percepito l'audacia della scelta ma allo stesso tempo ho capito che dovevamo fare come diceva".

A vestire i panni di Williams da adolescente e poi da adulto c'è Jonno Davies (Hunters, Kingsman: The Secret Service). Nel cast anche Steve Pemberton, Alison Steadman, Damon Herriman, Kate Mulvany, Anthony Hayes, Tom Budge, Raechelle Bann, Jake Simmance, Liam Head, Chase Vollenweider e Jesse Hyde. La data d'uscita è fissata per il 1° gennaio nelle sale italiane.