Better Man: il biopic su Robbie Williams da oggi al cinema

Le avventure di Robbie Williams versione scimmia arrivano al cinema con Lucky Red. La popstar ex membro dei Take That ci racconta la sua esistenza folle e travolgente in un mix di musica, dramma e divertimento.

Robbie Williams è una delle star della musica più amate al mondo. Sei dei suoi album sono entrati nella classifica dei 100 album più venduti nella storia britannica, l'ex membro dei Take That ha costruito una eccezionale carriera da solista vendendo 85 milioni di album in tutto il mondo, piazzando 14 singoli al primo posto e segnando un record di 18 BRIT Awards, più di qualsiasi altro artista.

Better Man: un'immagine di un concerto

Numeri folli come folle è stata la sua esistenza, fatta di eccessi e sregolatezza, ma anche di forti emozioni. Arrivato a 50 anni, l'artista inglese ha sentito il bisogno di raccontarsi in un biopic folle ed eccessivo come lui, da oggi 1 gennaio 2025 nei cinema con Lucky Red. Better Man, titolo che ricalca uno dei suoi brani più celebri, è un musical in live-action che porta il pubblico a ripercorrere le tappe della fulminea ascesa, della drammatica caduta e della straordinaria rinascita della superstar del pop britannico.

Il tutto con una particolare variante. Nel film diretto da Michael Gracey Robbie Williams ha le fattezze di una scimmia. La popstar internazionale ha spiegato la scelta visionaria dichiarando:

"Cosa c'è di più sfacciato di una scimmia sfacciata? Sono stato una scimmia impertinente per tutta la vita. Non c'è scimmia più sfrontata della scimmia sniffatrice di coca e sessuomane che troviamo nel film".

Better Man, recensione: di cuore e di rabbia. Per distacco, il miglior (non) biopic musical di sempre

Una scena di Better Man

La sinossi

Better Man ripercorre le tappe del successo di Robbie Williams, dall'infanzia all'ingresso nella boy band Take That, di cui era il componente più giovane, fino agli ineguagliabili successi da solista che lo hanno costretto ad affrontare le sfide che fama e successo stratosferici possono portare con sé. Il tutto filtrato attraverso il suo punto di vista unico.

A vestire i panni di Robbie Williams da adolescente e poi da adulto è Jonno Davies, trasformato in una scimmia in CGI. Nel cast compaiono anche Steve Pemberton, Alison Steadman, Damon Herriman, Kate Mulvany, Anthony Hayes, Tom Budge, Raechelle Bann, Jake Simmance, Liam Head, Chase Vollenweider e Jesse Hyde.

"È una storia particolare e Robbie è un personaggio unico" ha affermato il regista Michael Gracey. "Volevo essere sicuro che il modo in cui abbiamo rappresentato la sua vita fosse creativamente unico."

"La mia vita mi è apparsa come l'esecuzione di un numero da funambolo senza l'imbracatura di sicurezza" ha commentato la popstar. "Sento di poter cadere in qualsiasi momento e molte volte lo faccio. Quando Michael mi ha proposto di essere interpretato da una scimmia ho percepito l'audacia della scelta, ma allo stesso tempo ho capito che dovevamo andare avanti."