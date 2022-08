Better Call Saul: il cast ringrazia i fan in un nuovo video, online anche un dietro le quinte

Il cast e i produttori di Better Call Saul hanno salutato e ringraziato i fan con un video e online è stato condiviso anche un interessante dietro le quinte.

Better Call Saul ha salutato i suoi fan dopo 6 stagioni e online sono stati condivisi due nuovi video.

Nel primo filmato il cast e i produttori condividono i propri ringraziamenti ai fan, da Bob Odenkirk a Vince Gilligan, ribadendo quanto sia stato importante il sostegno al progetto e l'affetto dimostrato nel corso degli anni.

Nel video dietro le quinte si vedono invece gli ultimi momenti sul set di Better Call Saul e si possono sentire le parole di Peter Gould che sostiene sia la fine di un'era, ringraziando tutte le persone coinvolte nella realizzazione della serie.

Rhea Seehorn, interprete di Kim, non è riuscita a trattenere le lacrime mentre ha salutato i colleghi e il team della serie, ribadendo che è stato il ruolo che le ha cambiato la vita prima di essere abbracciata dal protagonista Bob Odenkirk.

L'interprete di Jimmy/Saul/Gene è mostrato mentre gira le sue ultime scene, riceve un regalo davvero speciale e prende poi il microfono per celebrare il lavoro compiuto da tutti dietro le quinte, ribadendo che spera di poter collaborare di nuovo con loro.

Il finale di Better Call Saul ha scritto così la parola fine alla storia iniziata con Breaking Bad che era proseguita poi con il film sequel El Camino, che ha raccontato cosa accaduto a Jesse Pinkman dopo quanto accaduto con Walter White.

L'attore Aaron Paul ha recentemente dichiarato che i flashback inseriti nella serie dedicata a Jimmy McGill sarà l'ultima volta che vedremo Jesse, sottolineando che si è trattato di un modo meraviglioso per uscire di scena.