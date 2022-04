Better Call Saul 6: i creatori hanno anticipato il crossover con Breaking Bad?

La domanda se Bryan Cranston e Aaron Paul compariranno in Better Call Saul incombe sulla serie prequel sin dal suo inizio. E adesso che si avvicina il finale, i creatori potrebbero aver confermato il tanto agognato crossover con Breaking Bad.

Better Call Saul: Bob Odenkirk e Jonathan Banks nella quarta stagione

Finora i co-creatori di Better Call Saul, Vince Gilligan e Peter Gould, fanno taciuto sul possibile crossover, ma adesso la conferma sarebbe arrivata nel corso di un'intervista con Variety.

Come ha detto Gilligan, "Sarebbe un dannato peccato se lo spettacolo finisse senza che Cranston e Paul apparissero, vero?" In seguito ha aggiunto: "L'avere sentito qui per la prima volta".

Con l'arrivo della sesta e ultima stagione, che sarà divisa in due parti, in anteprima il 18 aprile su AMC, Better Call Saul si svolge prima degli eventi di Breaking Bad. Ma mentre la serie spin-off di successo di AMC si avvicina alla linea temporale del suo predecessore, Gould afferma: "Se mai accadrà, è in questo momento che queste due serie iniziano a incrociarsi".

Better Call Saul: Giancarlo Esposito nella stagione 5

In Breaking Bad Bryan Cranston e Aaron Paul hanno interpretato, rispettivamente, Walter White e Jesse Pinkman. Non è chiaro se riprenderanno gli stessi ruoli in Better Call Saul, almeno a dar retta a quanto dichiarato da Gould: "Questi due mondi si incrociano in un modo che non avete mai visto prima, questo è certo".

Cranston e Paul hanno già ripreso i ruoli di Walt e Jesse per El Camino: Il film di Breaking Bad nel 2019, che ha raccontato la disavventura di Jesse dopo essere sfuggito alla schiavitù dalla banda di Todd (Jesse Plemons) e dello zio Jack (Michael Bowen).

Mentre Giancarlo Esposito e Jonathan Banks di Breaking Bad recitano anche nella serie prequel nei panni di Gustavo Fring e Mike Ehrmantraut, molti altri personaggi dell'universo cinematografico di Vince Gilligan si sono fatti strada in Better Call Saul, tra cui Hector Salamanca (Mark Margolis), Don Eladio (Luis Politti) e i gemelli Salamanca (Luis e Daniel Moncada). Anche Hank Schrader (Dean Norris) e Steven Gomez (Steven Michael Quezada) hanno interpretato dei cameo.

Better Call Saul vede nel cast anche Rhea Seehorn, Tony Dalton, Patrick Fabian e Michael Mando. La serie è stata sviluppata da Gilligan e Gould, con Gould che è stato l'unico showrunner dalla stagione 4. I due producono lo show con Mark Johnson, Melissa Bernstein e Thomas Schnauz per Sony Pictures Television.

L'ultima stagione, composta da 13 episodi, sarà suddivisa in due parti che andranno in onda da aprile a maggio e, dopo una pausa di sei settimane, dall'11 luglio.