Better Call Saul 6: Bryan Cranston e Aaron Paul appariranno nella puntata intitolata Breaking Bad

AMC ha annunciato che sarà Breaking Bad il titolo della puntata di Better Call Saul 6 in cui appariranno Bryan Cranston e Aaron Paul.

Dopo molta attesa, Bryan Cranston e Aaron Paul appariranno nella serie Better Call Saul e l'episodio si intitola Breaking Bad.

I fan dovranno attendere pochi giorni, visto che si tratta della prossima puntata in arrivo, in Italia, su Netflix.

Per ora non sono stati rivelati molti dettagli riguardanti l'episodio della stagione finale di Better Call Saul intitolato Breaking Bad e la sinossi dichiara semplicemente che i partner porteranno la loro impresa a nuovi livelli.

Bryan Cranston e Aaron Paul hanno girato le scene in cui appariranno nello spinoff mantenendo la più totale segretezza, impedendo così ai fan di imbattersi in qualche spoiler riguardante la loro partecipazione alla storia prequel con star Bob Odenkirk.

Le puntate finali dello show faranno inoltre chiarezza sulle domande che tormentano i fan, incluso cosa è successo a personaggi come Kim, che non appare in Breaking Bad, e quale sorte toccherà a Jimmy.

Better Call Saul è stato sviluppato dai creatori di Breaking Bad Vince Gilligan e Peter Gould, con Gould che è stato l'unico showrunner dalla stagione 4. I due producono con Mark Johnson, Melissa Bernstein e Thomas Schnauz. La serie è prodotta da Sony Pictures Television.

In Italia la seconda e ultima parte della sesta stagione di Better Call Saul sarà disponibile su Netflix a partire dal 12 luglio.