Better Call Saul 5: il trailer dei nuovi episodi in arrivo a febbraio

Jimmy McGill sta per diventare Saul Goodman: ecco il trailer di Better Call Saul 5, in arrivo sugli schermi a febbraio.

Better Call Saul 5 ha ora un trailer che anticipa qualche dettaglio di quanto verrà raccontato negli episodi inediti in arrivo a febbraio su Netflix.

Nel video si vede Jimmy McGill, il protagonista interpretato da Bob Odenkirk, dichiarare che non sanno di cosa sia capace. La trasformazione in Saul Goodman sembra infatti sempre più vicina.

Mike (Jonathan Banks) sarà poi alle prese con i gangster, Los Pollos Hermanos è vittima dei vandali e Kim Wexler (Rhea Seehorn) sta vivendo un periodo davvero complicato.

Il co-creatore di Better Call Saul, Peter Gould, aveva recentemente rivelato che nelle puntate inedite appariranno dei volti conosciuti al centro della storia raccontata in Breaking Bad.

La quarta stagione di Better Call Saul, show da noi disponibile grazie a Netflix e già rinnovato per un sesto ciclo di puntate che concluderà la storia, è andata in onda negli Stati Uniti da agosto a ottobre 2018, seguendo le conseguenze della morte di Chuck su McGill, il protagonista interpretato da Bob Odenkirk. Jimmy ha iniziato ad avvicinarsi al mondo del crimine, scelta che mette a rischio il suo futuro come avvocato e il rapporto con Kim (Rhea Seehorn).