Tricia Tuttle è la nuova direttrice del Festival di Berlino

Annunciato il nome della nuova direttrice che succederà a Mariëtte Rissenbeek e Carlo Chatrian alla guida del Festival di Berlino, si tratta di Tricia Tuttle che assumerà il compito a partire dall'aprile 2024.

Recentemente direttrice del BFI London Film Festival, Tricia Tuttle è attualmente capo del dipartimento della regia di fiction presso la prestigiosa National Film and TV School del Regno Unito. Forte di un Master in Film Studies presso il British Film Institute e la Birkbeck University, e un Bachelor of Arts in Letteratura e Radio, televisione e Film presso l'Università del North Carolina, Tuttle imprimerà un nuovo corso alla Berlinale.

Il Ministro aggiunto per la Cultura e i Media Claudia Roth ha dichiarato: "Tricia Tuttle porta con sé 25 anni di esperienza nel cinema e nei festival cinematografici. Sotto la sua guida, il BFI London Film Festival non solo ha visto un aumento del numero di spettatori, ma ha anche guadagnato in importanza e peso internazionale. Ha sviluppato strategie creative per affrontare le sfide della digitalizzazione e ha reso il festival più colorato, vario e accessibile. Soprattutto, ci ha convinto con le sue idee chiare sulle prospettive artistiche della Berlinale, con la nascita di una squadra moderna orientata a sostenere i giovani talenti e modelli di sponsorizzazione contemporanei. Sono estremamente lieto che siamo riusciti ad avere Tricia Tuttle per la direzione della Berlinale. Lei è la scelta giusta per condurla verso un futuro di successo. Sono convinto che Mariëtte Rissenbeek e Carlo Chatrian organizzeranno la transizione al meglio insieme a lei. Non vedo l'ora di supportarli per rendere la prossima Berlinale 2024 un brillante successo".