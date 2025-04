Parallel Tales: Asghar Farhadi dirigerà Isabelle Huppert nel nuovo film ambientato a Parigi

Il regista iraniano torna dietro la macchina da presa con un nuovo progetto in cui sarà tra i protagonisti anche l'attrice premio Oscar.

Asghar Farhadi dirigerà Parallel Tales a Parigi riunirà per l'occasione un ricco cast francese che include anche un premio Oscar come Isabelle Huppert. Dodici anni dopo il suo debutto alla regia in lingua francese con Il passato, il regista si appresta a tornare nella capitale transalpina.

I produttori di Farhadi, che all'attivo ha due lungometraggi vincitori dell'Oscar al miglior film straniero, presenteranno il progetto al prossimo Marché du Film di Cannes.

Il nuovo film di Asghar Farhadi

Il lungometraggio, la cui trama è ancora sconosciuta, include un cast francese di prim'ordine. Oltre a Huppert, reciteranno nel film anche Virginie Efira, Vincent Cassel, Pierre Niney e Adam Bessa, con la partecipazione di Catherine Deneuve. Un cast eterogeneo e con alcuni dei più grandi nomi del cinema francese.

Primo piano di Isabelle Huppert in Un affare di donne

Parallel Tales rappresenta l'atteso ritorno di Farhadi dietro la macchina da presa dopo Un eroe, uscito nel 2021 e vincitore del Grand Prix a Cannes. Il regista aveva già conquistato pubblico e critica con Il passato, in Concorso a Cannes 2013.

I talenti del cast di Parallel Tales

Tra i volti noti che parteciperanno al film, spiccano Pierre Niney che ha di recente interpretato Il conte di Montecristo, secondo maggior successo al botteghino francese nel 2024, e Adam Bessa, tra i più fulgidi talenti del cinema francese.

Il film dovrebbe uscire nelle sale francesi nella primavera del 2026. La co-produzione sarà affidata a Memento Production di Alexandre Mallet-Guy in Francia e Lucky Red di Andrea Occhipinti in Italia, con Anonymous Content come co-produttore statunitense.

Pierre Niney in una scena di J'aime regarder les filles

Asghar Farhadi ha debuttato come regista nel 2003 con Raqs dar ghobār, conquistando il pubblico internazionale nel 2011 con Una separazione, vincitore dell'Orso d'Oro al Festival di Berlino e del premio Oscar come miglior film straniero nel 2012.