Berlino 2020: Jeremy Irons sarà il Presidente della Giuria

L'acclamato divo Jeremy Irons sarà il Presidente della Giuria di Berlino 2020. La star di Inseparabili, Io ballo da sola e Inland Empire avrà il compito di guidare la giuria nell'anno del settantesimo anniversario della Berlinale.

Venezia 2016: un primo piano di Jeremy Irons sul red carpet

Il nuovo direttore artistico di Berlino Carlo Chatrian commenta così la scelta di Irons: "Con il suo stile unico, Jeremy Irons ha incarnato alcuni personaggi iconici che mi hanno accompagnato nel mio viaggio alla scoperta del cinema, rendendomi consapevole della complessità dell'animo umano. Il suo talento e le scelte che ha fatto come cittadino mi rendono orgoglioso come di dargli il benvenuto come Presidente di Giuria per la 70° edizione della Berlinale".

"E' con grande piacere e onore che accetto il ruolo di Presidente della Giuria Internazionale per la Berlinale 2020, un festival che ho ammirato a lungo e a cui ho sempre desiderato partecipare. Essere a Berlino per il festival mi darà l'opportunità non solo di fodere di questa grande città, ma anche i film scelti quest'anno dal festival, potendone discutere i meriti con i miei colleghi giurati" ha dichiarato Jeremy Irons.

Jeremy Irons, fascino all'inglese: le sue 5 migliori performance

Jeremy Irons è stato ospite della Berlinale per la prima volta nel 2011, accompagnando Margin Call di J.C. Chandor, in concorso. L'attore ha fatto ritorno al festival nel 2013 con Treno di notte per Lisbona di Bille August, presentato fuori concorso.

