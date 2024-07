The Morning Show, Jeremy Irons nel cast della quarta stagione: che ruolo avrà?

Jeremy Irons si è unito ufficialmente al cast della quarta stagione di The Morning Show, la serie tv con protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon disponibile su Apple TV+. La serie è uno dei prodotti della piattaforma streaming maggiormente acclamati da critica e pubblico.

Dopo la terza stagione in onda da settembre a novembre 2023, The Morning Show è pronto a tornare con il quarto ciclo di episodi che riporterà al centro della scena narrativa i protagonisti del popolare notiziario intorno al quale ruotano le vicende dei personaggi.

Il ruolo

Ad un attore del calibro di Jeremy Irons non poteva che essere assegnato un personaggio importante: nei prossimi episodi, Irons sarà Martin Levy, il padre di Alex Levy (Jennifer Aniston). Una presenza che conferisce maggior fascino alla quarta stagione della serie che tornerà presto in onda con i nuovi episodi.

Primo piano di Jeremy Irons in House of Gucci

The Morning Show segue i protagonisti di un programma di notizie mattutine e la rete che lo trasmette durante importanti scandali politici, finanziari e personali. Irons è soltanto l'ultima new entry dopo Marion Cotillard. Il cast include anche Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Jon Hamm e Nicole Beharie. Grande assente in The Morning Show 4 sarà Julianna Margulies.

Jennifer Aniston e Reese Witherspoon figurano tra le produttrici esecutive della serie. Jeremy Irons è diventato famoso nel 1981 recitando al fianco di Meryl Streep in La donna del tenente francese di Karel Reisz e ha proseguito una carriera prolifica sullo schermo in film come Moonlighting, Mission, Inseparabili, Il mistero Von Bulow, Lolita, Margin Call e Watchmen oltre alla miniserie I Borgia. Nel 1994 doppiò Scar, villain e nemesi di Mufasa ne Il re leone, e dal 2016 al 2023 ha interpretato il maggiordomo Alfred Pennyworth, fedele assistente di Bruce Wayne/Batman in quattro film dell'ormai defunto franchise DC Extended Universe.