Berlinguer: La grande ambizione con Elio Germano arriva in TV, stasera su Sky Cinema

Un grande nome del cinema italiano per raccontare una figura leggendaria della nostra storia politica: Elio Germano interpreta Enrico Berlinguer in Berlinguer. La grande ambizione, il biopic diretto da Andrea Segre che approda questa sera, lunedì 26 maggio, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Il film sarà disponibile anche on demand - anche in 4K - per gli abbonati Sky Q e Sky Glass.

Vincitore di due David di Donatello, tra cui quello per il Miglior Attore Protagonista a Germano, il film ripercorre la parabola umana e politica del segretario del Partito Comunista Italiano, figura chiave della sinistra europea del Novecento.

Il film ricostruisce le tappe fondamentali della vita politica di Enrico Berlinguer, segretario del PCI negli anni più tumultuosi della storia repubblicana. Dalla proposta del compromesso storico alla difficile apertura al dialogo con la Democrazia Cristiana, dal viaggio a Mosca alle ripercussioni dell'attentato subito a Sofia nel 1973. Sullo sfondo, l'Italia degli anni Settanta e il dramma del sequestro Moro, che segna un punto di svolta per l'intero Paese.

Elio Germano: un Berlinguer da David

Con una performance che ha messo d'accordo pubblico e critica, Elio Germano dà voce e corpo a un Berlinguer riflessivo, appassionato, profondamente umano, che si muove con maestria tra la fermezza ideologica e la sensibilità etica.

Con lui un cast corale di grande livello: Fabrizia Sacchi nei panni di Nilde Iotti, Francesco Acquaroli in quelli di Pietro Ingrao e Roberto Citran come Aldo Moro. Ma anche Paolo Pierobon nei panni del controverso Giulio Andreotti e infine Giorgio Tirabassi, Andrea Pennacchi, Elena Radonicich e molti altri.

La storia di chi ha osato sognare in grande

"La grande ambizione" non è solo il titolo del film, ma anche il cuore della narrazione: un richiamo all'ideale collettivo e al desiderio di cambiare il mondo senza rinunciare alla democrazia. Un messaggio che risuona oggi con forza e che rende questa pellicola molto più che un racconto biografico: un'opera di memoria civile.

