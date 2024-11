Zombieland, Jesse Eisenberg: "Emma Stone mi ha riempito di insulti durante l'audizione e ha avuto la parte"

L'attore ha ricordato il curioso provino sostenuto dalla Stone per la commedia post-apocalittica a tema zombie

Emma Stone è sempre stata un tour de force comico, almeno secondo Jesse Eisenberg, che ha condiviso lo schermo con la due volte Premio Oscar nei due film del franchise di Zombieland.

L'attore ha ricordato la prima volta che ha incontrato la Stone durante un'intervista del concessa a The Spotlight with Jessica Shaw su SiriusXM, spiegando che è stato al provino dell'attrice per il primo Zombieland, uscito poi nel 2009.

"Ero già nel cast del film, quindi quel giorno stavo facendo un'audizione come tante altre candidate per la sua parte", ha ricordato l'attore che sta attualmente promuovendo il suo ultimo lavoro da regista, A Real Pain (presentato anche all'ultima Festa del Cinema di Roma). "In quel momento erano tutte attrici fantastiche, ma stavano tutte cercando di ottenere la parte nel film, e quindi erano molto educate e tutto il resto", ha continuato.

La Stone, invece, ha avuto un approccio diverso al suo provino: "E poi è entrata lei e ha iniziato a prendermi in giro nella scena, aggredendomi con insulti ed è stato davvero divertente. Erano veloci, divertenti e taglienti. Poi ha lasciato la stanza e io mi sono sentito davvero molto piccolo".

"Ci siamo tutti accorti che quella ragazza era un genio", ha continuato Eisenberg, "e forse aveva 19 anni all'epoca dell'audizione. Insomma, era una persona davvero spettacolare e insolitamente brillante".

Benvenuti a Zombieland, che segue un gruppo di sopravvissuti dopo un'apocalisse zombie, è interpretato anche da Woody Harrelson e Abigail Breslin. Il film è stato presentato in anteprima con recensioni entusiastiche e ha contribuito ad affermare ulteriormente la Stone come peso massimo di Hollywood. Dieci anni dopo, nel 2019, è uscito il sequel, Zombieland: Doppio colpo.