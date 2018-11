Benedict Cumberbatch: "Come il Grinch, ho rovinato il Natale alla mia famiglia!"

Benedict Cumberbatch ha dato voce al burbero protagonista nella versione originale del film animato Il Grinch e in una recente intervista ha svelato di aver rovinato realmente il Natale alla propria famiglia alcuni anni fa.

L'attore, parlando con The Sunday Telegraph, ha infatti spiegato: "Ho rovinato il Natale di altre persone".

Benedict ha raccontato che da bambino si svegliava alle cinque di mattina per aprire i regali natalizi, tradizione rispettata dai membri della sua famiglia. Un anno si è però sentito "annoiato" e ha deciso di iniziare a far esplodere dei petardi lanciandoli contro il soffitto intonacato di sua nonna: "Era talmente presto quando ho preso i petardi e ho deciso di lanciarli improvvisamente sul soffitto. Dei grandi pezzi di intonaco si sono staccati. Non solo tutti si sono svegliati a causa dello scoppio dei petardi, sono inoltre arrivati e hanno trovato tutti i regali aperti e me ricoperto di intonaco. Non ero particolarmente popolare in quel periodo".

Cumberbatch ha poi spiegato che per lui dare voce al personaggio creato dal Dr. Seuss ha rappresentato una sfida perché la considerava un'importante responsabilità: "Mi piace mettermi alla prova. Non è il primo personaggio iconico che ho interpretato e spero non sia l'ultimo".

Nel lungometraggio si racconta la storia del Grinch, ritratto come un personaggio isolato e pieno di rabbia e voglia di vendicarsi a causa della sua situazione e del suo passato da orfano. Il protagonista vuole "rubare" il Natale, venendo però cambiato per sempre grazie alla gentilezza di una bambina. Il protagonista trascorre le sue giornate in modo solitario, con l'unica compagnia del suo fedele cane Max. Quando il Grinch si stancherà delle celebrazioni del Natale in corso nel villaggio vicino al monte Crumpet, incontrerà per una serie di coincidenze l'ottimista Cindy-Lou.

La regia è stata curata da Pete Candeland, Yarrow Cheney e Matthew O'Callaghan.

Nella versione italiana sarà Alessandro Gassmann a prestare la voce al famigerato personaggio.