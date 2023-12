Il Grinch stasera su Italia 1: trama e doppiatori italiani del film di animazione

Stasera su Italia 1 in prima serata va in onda Il Grinch: trama, recensione e doppiatori italiani del film di animazione del 2018

Stasera sabato 23 dicembre, in prima serata su Italia 1, va in onda Il Grinch. Il film del 2018 diretto da Yarrow Cheney e Scott Mosier è una nuova versione dell'amata storia del Grinch, un essere verde e peloso che vive in solitudine su una montagna, disgustato dall'atmosfera festosa del Natale. La sceneggiatura della pellicola di animazione è stata scritta da Michael LeSieu. Le musiche originali sono firmate da Danny Elfman. Trama, doppiatori italiani e recensione del lungometraggio.

Il Grinch: una scena del film animato

Il Grinch

Il Grinch è un film di animazione del 2018. La pellicola è basata sul racconto omonimo del 1957 scritto dal Dr. Seuss, pseudonimo di Theodor Seuss Geisel.

Questo è il terzo adattamento cinematografico della storia, successivo allo speciale televisivo del 1966 e al lungometraggio live-action del 2000. Tra i doppiatori originali del film ci sono Benedict Cumberbatch, Cameron Seely, Angela Lansbury e Rashida Jones.

Il Grinch è stato distribuito nelle sale italiane il 29 novembre 2018 grazie a Universal Pictures.

Trama

Al di sopra della città di Chissarà, dentro una grotta profonda e confortevole, vive il Grinch col suo cane Max. Verde, peloso e solitario, il Grinch odia il Natale, ne odia le assemblee di persone, lo spirito allegro e cordiale e soprattutto i canti.

Il Grinch: un'immagine del film animato

Per cinquantatré lunghi anni l'ha sopportato, ma ora non ce la fa più e prende una decisione radicale: ruberà il Natale ai ChiNonSo. Nottetempo, porterà loro via tutti i regali, gli addobbi, la felicità. Allora sì che smetteranno di cantare. O ancora no?

Doppiatori italiani e personaggi

Alessandro Gassmann: Grinch

Lucrezia Roma: Cindy Chi Lou

Daniela Calò: Donna Chi Lou

Alessandro Quarta: Bricklebaum

Vittoria Febbi: sindaco McGerkle

Gabriele Meoni: Groopert

Giulio Bartolomei: Axl

Luca Tesei: Ozzy

Nina Plagaro: Izzy

Emiliano Coltorti: voce narrante

Il Grinch: un momento del film d'animazione

Recensione e critica del film

Su Movieplayer è possibile leggere la nostra recensione de Il Grinch

Il Grinch è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 59% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 51 su 100 mentre su IMDB il pubblico lo ha votato con 6.4 su 10.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il promo del film