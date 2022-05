Benedict Cumberbatch diretto da Paul Greengrass nel period drama The Hood

Benedict Cumberbatch sarà il protagonista del nuovo lavoro di Paul Greengrass, il periodo drama The Hood, come anticipa Deadline. Il progetto, che è stato paragonato a Braveheart e Il Gladiatore, dovrebbe vedere Benedict Cumberbatch nei panni di un agricoltore che diventerà il leader della rivolta contadina in Inghilterra nel 1381.

Il visionario mondo di Louis Wain: Benedict Cumberbatch in un momento del film

The Hood sarà scritto e diretto da Paul Greengrass. Il film sarà prodotto da Tyler Thompson e Greggory Goodman, con Cross Creek che finanzierà e produrrà il progetto.

Conosciuta anche come Wat Tyler's Rebellion o The Great Rising, la pagina di storia di cui dovrebbe occuparsi Paul Greengrass è una grande rivolta che si estese in gran parte dell'Inghilterra in epoca tardomedievale, ma al momento i dettagli sul progetto sono piuttosto scarsi.

Il progetto segnerà il ritorno alla regia di Paul Greengrass dopo News Of The World, altro film in costume ambientato nel west e interpretato d Tom Hanks.

Al momento Benedict Cumberbatch sta vivendo una fase di enorme successo lavorativo. Dopo aver interpretato Il potere del cane, che ha ricevuto numerose candidature ai premio Oscar 2022, l'attore è campione di incassi al botteghino con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, primo incasso del 2022 con oltre 800 milioni di dollari.