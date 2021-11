Benedict Cumberbatch sulla mascolinità tossica: "Gli uomini dovrebbero solo tacere e ascoltare le donne"

Benedict Cumberbatch, star del film Il potere del cane, ha parlato della mascolinità tossica dichiarando che gli uomini dovrebbero tacere e semplicemente ascoltare le donne.

La star britannica, in un'intervista rilasciata a Sky News, ha parlato dell'importante tematica spiegando come si deve cercare di modificare i propri comportamenti oltre a sottolineare le difficoltà affrontate dalle donne registe nel settore.

Nel film Il potere del cane, l'attore Benedict Cumberbatch interpreta Phil Burbank, un proprietario di ranch temuto da tutte le persone che ha intorno a causa dei suoi comportamenti crudeli e un atteggiamento dominante.

La star, parlando delle questioni legate al potere e al genere, ha quindi sottolineato: "Dobbiamo aggiustare i comportamenti degli uomini".

Benedict ha ribadito: "Penso sia più rilevante che mai farlo e in particolare in un mondo che sta mettendo in discussione, compiendo dei cambiamenti, e finalmente puntando l'attenzione su quanto siano inadeguati lo status quo e il patriarcato". Cumberbatch è convinto che gli uomini spesso stiano sulla difensiva quando si tratta di parlare della mascolinità tossica: "C'è questa specie di aspetto legato alla ribellione, questo negare la situazione, una posizione piuttosto infantile che sostiene 'non tutti gli uomini sono cattivi'. No, semplicemente dobbiamo tacere e ascoltare".

La star ha quindi parlato di quanto mostrato nel film diretto da Jane Campion sottolineando: "Non si riconoscono abbastanza gli abusi e degli svantaggi. Dovremmo inoltre forse fare quello che fa il film, ovvero esaminare il motivo alla base del comportamento oppressivo per sistemare il modo in cui agiscono gli uomini".