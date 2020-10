Benedict Cumberbatch e Claire Foy insieme per l'adattamento di Migrations

Le star inglesi Claire Foy e Benedict Cumberbatch collaboreranno per portare sullo schermo il romanzo di Charlotte McConaghy Migrations. Cumberbatch si è assicurato i diritti di adattamento non senza fatica con la sua casa di produzione SunnyMarch.

Patrick Melrose: un primo piano di Benedict Cumberbatch

Claire Foy sarà protagonista e produttrice esecutiva di Migrations, mentre Benedict Cumberbatch si occuperà unicamente della produzione.

Il romanzo, pubblicato da Flatiron Books ad August, è la storia di una donna in cerca di redenzione in un mondo che procede verso una lenta morte a causa del cambiamento climatico. Franny Stone sta seguendo quella che potrebbe essere l'ultima migrazione delle sterne artiche. Quando si ritrova su una piccola barca di pescatori disadattati e si imbarca in un'odissea attraverso mari in tempesta, il suo oscuro passato di amore, perdita, crimine e maternità si riaffaccerà in un'ode ai luoghi selvaggi dentro e intorno a noi.

"Charlotte ha creato una storia unica e struggente con una protagonista impegnativa e affascinante al centro" ha dichiarato Claire Foy. "Non potrei essere più orgogliosa o eccitata all'idea di portare questo incredibile romanzo sullo schermo."

