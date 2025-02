Ben Stiller smentisce il video condiviso da Elon Musk: "Nessuno mi ha pagato il viaggio in Ucraina"

Ben Stiller ha duramente attaccato i post condivisi su X, anche da Elon Musk, che sostenevano USAID avesse speso 4 milioni di dollari per mandare la star di Zoolander in una missione umanitaria in Ucraina.

Il video al centro delle polemiche era stato pubblicato da un utente della piattaforma che usa il nome di Patriot Lady, poi diventato virale e arrivando a quota 2.8 milioni di visualizzazioni sulla pagina del miliardario. La ricondivisione da parte di Donald Trump Jr aveva successivamente amplificato ulteriormente la polemica.

La smentita di Ben Stiller

Rispondendo a quanto sostenuto sui social, Ben Stiller ha dichiarato: "Queste sono menzogne che provengono dai mezzi di comunicazione russi. Ho completamente finanziato da solo il mio viaggio umanitario in Ucraina. Non ci sono stati finanziamenti da parte di USAID e certamente nessun tipo di un pagamento".

Il post apparso online

Su X si può vedere chiaramente il messaggio in cui si chiarisce che non c'è alcuna prova che E! News abbia riportato la notizia contenuta nel video e il reporter Bill McCarthy ha aggiunto online di aver parlato con un portavoce del network che gli ha confermato che il filmato non è autentico e non si basa su notizie riportate sui loro canali.

Nonostante le smentite, Musk e Trump non hanno rimosso il video, nemmeno dopo che il suo contenuto è stato smentito da Stiller e dalla testata citata.

L'impegno di Stiller per il piccolo schermo

Stiller, recentemente, è stato impegnato nella realizzazione della stagione 2 della serie Scissione, progetto che segue un gruppo di dipendenti di una misteriosa azienda la cui vita lavorativa e domestica è stata 'scissa' attraverso una procedura sperimentale. La prima stagione si è conclusa con un gigantesco cliffhanger, che ha reso l'attesa tra una stagione e l'altra ancora più insopportabile.

Il cast comprende Adam Scott, Patricia Arquette, Christopher Walken, Dichen Lachman, Jen Tullock e Michael Chernus. Per la seconda stagione si sono aggiunti Gwendoline Christie, Alia Shawkat, Bob Balaban, Merritt Wever, Robby Benson, Stefano Carannante, John Noble, Ólafur Darri e Sarah Bock.