Ben Stiller vola in Polonia per sostenere i rifugiati della guerra in Ucraina

Ben Stiller fa squadra con l'United Nations High Commissioner for Refugees per fornire supporto i rifugiati in Polonia della guerra in Ucraina.

Non accenna a fermarsi il conflitto in Ucraina, e ora Ben Stiller ha deciso di mostrare il suo sostegno ai rifugiati della guerra recandosi in Polonia assieme all'United Nations High Commissioner for Refugees.

Come riporta anche Deadline, l'attore di Zoolander e I Sogni segreti di Walter Mitty ha raggiunto il continente europeo e fatto tappa in Polonia, dove si stanno rifugiando gran parte di coloro che sperano di allontanarsi da bombe e sparatorie.

"Sono appena atterrato in Polonia con l'UNHCR per incontrare le famiglie la cui vita è stata stravolta dalla guerra e dalla violenza in Ucraina" scrive Stiller nella caption del suo ultimo post Instagram "Sono stati in milioni ad essere costretti a lasciare le proprie dimore, e più del 90% di questo numero è composto da donne e bambini. Sono qui per imparare, per condividere le loro storie che illustrano l'impatto umano della guerra e amplificare l'appello alla solidarietà".

"Spero che seguirete l'esempio condividendo il vostro personale messaggio di sostegno per queste persone che hanno dovuto abbandonare la propria casa in Ucraina, e per tutti coloro che sono stati costretti a fuggire nel resto del mondo. Ognuno di noi ha il diritto di cercare rifugio e sicurezza. Chiunque, ovunque e in ogni momento" ha poi concluso.