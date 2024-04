Ben Stiller dirigerà la star di The Bear Jeremy Allen White nel true crime The Seven Five

Ben Stiller non dirige un film dai tempi di Zoolander 2, pesante flop che ha influenzato la sua carriera. Da allora l'attore brillante si è messo dietro la macchina da presa delle acclamate serie tv Escape to Dannemora e Scissione, ma adesso un progetto ispirato a una storia vera dal sapore scorsesiano avrebbe attirato la sua attenzione in ottica di grande schermo.

Come rivela World of Reel, il nome di Ben Stiller sarebbe adesso legato a The Seven Five, pellicola prodotta da Amazon/MGM che vede in trattative la star di The Bear Jeremy Allen White. Altri nomi papabili, ma privi di conferma, per il ruolo del protagonista sarebbero Aaron Taylor-Johnson e Nicholas Hoult, come anticipa Slashfilm.

Locandina di Jeremy Allen White

Da quanto anticipato, The Seven Five è ispirato all'omonimo documentario di Tiller Russell del 2014 ambientato negli anni '80 a New York City, che si concentra su un distretto di polizia corrotto e sul suo capo, Michael Dowd, che fu arrestato nel 1987 insieme a una manciata di altri poliziotti corrotti che rubavano denaro e droga. Dowd ha scontato 14 anni di prigione e il suo arresto ha messo in luce una diffusa corruzione all'interno della polizia di New York.

Scissione 2: Ben Stiller aggiorna sui nuovi episodi, nuova foto di Adam Scott

Tony McNamara stava lavorando su una bozza della sceneggiatura per Ben Stiller, ma ancora non è chiaro se il suo sarà lo script definitivo o se Stiller ci metterà lo zampino. Ma le riprese non sono affatto imminenti.

Dopo aver completato la produzione della terza e quarta stagione di The Bear, Jeremy Allen White dovrebbe interpretare il ruolo di Bruce Springsteen in Deliver Me From Nowhere di Scott Cooper, le cui riprese si terranno questo autunno.