Ben Stiller e Colin Farrell protagonisti di Belly of the Beast, diretto da Andrew Haigh?

Alcune indiscrezioni sostengono che Ben Stiller e Colin Farrell saranno i protagonisti di Belly of the Beast, il prossimo film di Andrew Haigh.

Ben Stiller e Colin Farrell sembra siano stati scelti come protagonisti di Belly of the Beast, il nuovo progetto diretto dal regista Andrew Haigh.

Le indiscrezioni sul casting sono state condivise dal reporter Jeff Sneider, che ha svelato i primi dettagli sui ruoli che sembra siano state affidati alle due star.

Il nuovo lungometraggio

Gli spiriti dell'isola: un primo piano di Colin Farrell

Il libro Belly of the Beast è stato scritto da Jack Henry Abbott, rimasto in carcere per circa un decennio, nel 1981 e propone le lettere scritte al giornalista Norman Mailer dal carcere. Abbott, dopo essere uscito dalla prigione, ha fatto fatica a reintegrarsi e ha compiuto un terribile crimine poche settimane dopo.

Ben Stiller dovrebbe avere la parte di Mailer, mentre Colin Farrell avrà la parte di Abbott.

Andrew Haigh scriverà la sceneggiatura insieme ad Alexis Jolly, basandosi anche sul libro Jack and Norman: A State-Raised Convict and the Legacy of Norman Mailer's The Executioner's Song di Jerome Loving.

Ben Stiller: 5 ruoli cult del "comico della porta accanto"

Haigh è attualmente protagonista nella stagione cinematografica con Estranei, film che racconta la storia di uno scrittore, Adam (Andrew Scott), che intraprende una relazione con l'enigmatico vicino di casa Harry (Paul Mescal), aiutandolo a superare la morte dei genitori (interpretati da Claire Foy e Jamie Bell).