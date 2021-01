Ben Stiller e Andy Samberg al lavoro su un film sci-fi ideato dal creatore di BoJack Horseman

Andy Samberg e Ben Stiller collaboreranno con il creatore di BoJack Horseman, Raphael Bob-Waksberg, per sviluppare un nuovo film sci-fi.

Il progetto, secondo quanto dichiarato da The Hollywood Reporter, sarà prodotto da Apple Studios e per ora non sono stati svelati i dettagli relativi alla trama.

La sceneggiatura del nuovo lungometraggio sarà scritta da Andy Siara, già autore di Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani che aveva come star proprio Andy Samberg, che ha sviluppato un'idea del creatore della popolare serie animata BoJack Horseman.

Ben Stiller, invece, sembra sarà coinvolto come produttore esecutivo e, almeno per il momento, non sarà impegnato come attore davanti alla telecamera.

Samberg sarà invece uno degli interpreti, proseguendo la collaborazione con Siara che gli ha permesso di ottenere delle reazioni particolarmente positive da parte del pubblico e della stampa grazie alla sua performance accanto a Cristin Milioti.

Al centro della trama di Palm Springs ci sono Nyles (Andy Samberg) e Sarah (Cristin Milioti), due invitati a un matrimonio a Palm Springs, in California. Tra i due c'è un'attrazione che li spinge ad appartarsi, ritrovandosi però alle prese con un inspiegabile attacco. Quando la ragazza segue il giovane dentro una caverna, nonostante fosse stata avvertita di non farlo, si ritrova bloccata in un loop temporale da cui non sembra possibile uscire, risvegliandosi sempre la mattina prima delle nozze.

La regia del film c'è Max Barbakow e nel cast del lungometraggio ci sono anche Camila Mendes, Tyler Hoechlin, Peter Gallagher, J.K. Simmons, Meredith Hagner e Chris Pang.