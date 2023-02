Ben Affleck appare triste e annoiato ai Grammy Awards 2023, il nuovo meme irrompe sui social

Un nuovo meme di Ben Affleck arriva sui social media. Durante la cerimonia dei Grammy Awards 2023, le telecamere hanno continuato a inquadrare la star di Batman v Superman, seduto a fianco della moglie Jennifer Lopez, che sfoggiava uno sguardo triste e annoiato. L'immagine ha rapidamente preso piede su Internet, dando vita a una pioggia di meme.

In precedenza l'aria triste di Ben Affleck durate la conferenza stampa di Batman v Superman aveva generato il meme "Sad Affleck", divenuto talmente diffuso da suscitare la reazione dello stesso Affleck, il quale ha commentato in un'intervista con FOX 5 nel 2021: "Non distrarti mentre parli con Henry, perché ingrandiranno la tua faccia e ci metteranno sotto una canzone di Simon & Garfunkel, dopo di che non te le libererai più".

