Ben Affleck tornerà nel sequel di Generazione X, conferma Kevin Smith

Quando sono ormai trascorsi 25 anni dall'uscita al cinema di Generazione X (Mallrats è il titolo originale), Shannon Hamilton, il personaggio interpretato nel film da Ben Affleck, farà ritorno nel View Askewniverse, l'universo immaginario creato da Kevin Smith.

A rivelarlo è stato proprio il regista e sceneggiatore statunitense, durante una live sul canale Twitch di Jason Mewes, che nel film del 1995 era invece Jay. Smith ha parlato del suo prossimo lavoro, ovvero il sequel di Generazione X: ha quindi svelato che non solo il personaggio di Shannon Hamilton è compreso nella sceneggiatura ma addirittura che Ben Affleck sarebbe pronto a ricoprire nuovamente il ruolo.

Smith ha inoltre risposto ad un ragazzo che chiedeva delucidazioni riguardo ciò che viene mostrato durante i titoli di coda del film, come ad esempio il matrimonio tra Brandy (Claire Forlani) e TS (Jeremy London), oppure Shannon che finisce in prigione e Brodie (Jason Lee) che diventa ospite del The Tonight Show. "Ci saranno anche quei momenti, non voglio dire altro ma tutto entrerà in gioco" ha dichiarato lo sceneggiatore, confermando che tali questioni verranno approfondite nel nuovo lungometraggio.

La rivelazione del regista riguardo Affleck è invece arrivata in risposta ad un fan che gli chiedeva proprio a proposito del possibile coinvolgimento dell'attore. "Il suo personaggio c'è, è compreso nella sceneggiatura, ed il suo interprete mi ha detto che ci sarà, per cui incrociamo le dita perché sembra molto probabile" ha dichiarato Smith.

Stando a quanto emerso finora, quella di Shannon Hamilton, e quindi di Ben Affleck, sarà probabilmente una parte minore che metterà in moto gli eventi della storia, come avvenuto per il personaggio di Brodie Bruce (Jason Lee) in altri due film di Smith, Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! del 2001 e Jay and Silent Bob Reboot del 2019. Per quanto riguarda il resto del cast, nel nuovo Generazione X dovremmo ritrovare sia Jason Lee come Brodie Bruce che Shannen Doherty, che interpretò la fidanzata di lui, Rene Mosier. Durante il recente lockdown, Kevin Smith ha ultimato la sceneggiatura sia del sequel di Generazione X, che si intitolerà Twilight of the Mallrats, sia quella del terzo capitolo di Clerks - commessi.