Ben Affleck svela per quale film e ruolo viene preso in giro dai suoi figli

Ben Affleck ha recentemente parlato con Matt Damon, durante un'intervista di Entertainment Weekly, svelando qual è il film e il ruolo per cui i suoi figli lo prendono sempre in giro.

Sebbene i fan di Ben Affleck siano innumerevoli, i suoi figli sono i suoi più grandi critici: durante un'intervista dell'11 gennaio di Entertainment Weekly con Matt Damon la star ha rivelato che i suoi bambini - Violet, Seraphina e Samuel, che condivide con l'ex Jennifer Garner - lo prendono spesso in giro per un ruolo in particolare: Armageddon.

"È divertente perché è l'unico film che i miei figli hanno visto e che, anche se so che è piaciuto a tutti loro, prendono in giro inesorabilmente", ha detto Affleck a Damon durante la loro conversazione. "Mi dicono: 'Cosa stai guidando? Un carro armato sulla luna?' Prendono in giro la pellicola e il mio ruolo in essa."

Damon, che è il padre di Alexia, 23 anni, Isabella, 15, Gia, 13 e Stella, 11, ha ammesso: "Neanche i miei figli guardano i miei film e se li guardano mi scherniscono regolarmente". Affleck ha anche riflettuto su Amore estremo - Tough Love, il film del 2003 in cui ha recitato con l'attuale fidanzata Jennifer Lopez, e sul motivo per cui ha ricevuto recensioni molto negative.

"C'era roba meravigliosa in quel film. Anche se è vero che ci sono cose che mia figlia troverà disgustose quando lo vedrà... e questo va bene. Il modo in cui vediamo le cose è cambiato un po', o molto in alcuni casi", ha concluso Ben Affleck. "E ci sono aspetti della pellicola che sembrava che potessero funzionare in quel periodo e che ora non funzionano più".