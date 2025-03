The Accountant 3: Gavin O'Connor conferma la produzione del film con Ben Affleck

Uno dei film che sono stati presentati in questi giorni al South by Southwest è The Accountant 2 di Gavin O'Connor, con protagonista Ben Affleck nel ruolo del genio matematico Christian Wolff.

Il film sinora ha ricevuto recensioni contrastanti ma generalmente sembra essere considerato inferiore rispetto al primo capitolo uscito nelle sale nel 2016.

Il progetto di The Accountant 3

Il secondo capitolo di The Accountant è stato realizzato con un budget da 50-60 milioni di dollari e le previsioni dicono che dovrebbe recuperare facilmente i costi di produzione.

John Lithgow e Ben Affleck

Nulla sembra poter inficiare la produzione del terzo film. Gavin O'Connor ha confermato che The Accountant 3 è già in lavorazione:"Ho detto a Ben [Affleck] che dovremmo fare di questa storia una trilogia. Gli ho chiesto quale fosse il capitolo centrale. È così che è nato The Accountant 2, esattamente come lo avevamo immaginato. E ora, The Accountant 3 è in arrivo. Stiamo lavorando alla storia e sarà il nostro prossimo progetto".

La storia di The Accountant con Ben Affleck

Ben Affleck in The Accountant interpreta un contabile forense con autismo nonché un letale assassino. Il primo film è uscito nel 2016 e si distinse come un action movie ben realizzato, definito come una sorta di John Wick con Ben Affleck al posto di Keanu Reeves.

Dopo aver incassato 86 milioni di dollari al box-office, il film spopolò letteralmente nel mercato home-video, diventando il film più noleggiato in assoluto nel 2017.

Ben Affleck in una scena di The Accountant

Nel sequel, The Accountant 2, presentato al South by Southwest, Ben Affleck torna protagonisti al fianco di Jon Bernthal, il premio Oscar J.K. Simmons e Daniella Pineda. Nel 2017, The Accountant di Gavin O'Connor, con Ben Affleck e Anna Kendrick, venne candidato ai Saturn Award come miglior thriller dell'anno.