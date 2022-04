Ben Affleck risponde ad un'influencer che sosteneva di averlo "matchato" su una app di incontri

Ben Affleck ha risposto all'imprenditrice e influencer Emma Hernan e ha ufficialmente smentito la sua presenza su Raya, la celebra app di incontri esclusiva; Hernan sosteneva di aver "matchato" l'attore.

Ben Affleck è ormai off market (e off app, aggiungiamo noi). Il 49enne da poco ufficialmente impegnato con Jennifer Lopez ha smentito la sua presenza su Raya già da parecchio tempo e ha, quindi, invalidato l'affermazione di Emma Hernan di Selling Sunset, che sosteneva di averlo matchato sulla app esclusiva di incontri.

Nel corso dell'episodio "Do You Think We're Friends?" di Selling Sunset, Emma Hernan racconta a Chrishell Stause di aver matchato Ben Affleck. Le due hanno scherzato sulla presunta richiesta di un caffè da parte dell'attore che la Hernan non ha accettato. Al che, Stause ha dichiarato: "No! Avresti potuto sventare il ritorno dei Bennifer! Era a caccia!".

E l'attrice "incriminata" ha risposto: "Vero? Sì, è accaduto prima! Magari le cose sarebbero andate diversamente". In un post pubblicato sul suo profilo nel 2019, Affleck affermava di essersi iscritto a Raya e di aver chiesto al brand di unirsi a una giusta causa per aiutare i senzatetto di Los Angeles: "Sto facendo una donazione oggi per aiutare tante persone che hanno una dipendenza ma non hanno le risorse per smettere. Raya, sei con me? Chi è con me? Tutte le info al link in bio!".

Recentemente, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono fidanzati ufficialmente. A quanto pare, come confermato a PEOPLE, i due sarebbero pronti a sposarsi.