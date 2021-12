Ben Affleck risponde alle accuse secondo le quali avrebbe incolpato Jennifer Garner per il suo alcolismo

Ben Affleck è recentemente apparso al Jimmy Kimmel Live! e ha discusso i commenti controversi che gli sono stati attribuiti a proposito della sua ex moglie Jennifer Garner. Durante un'intervista del The Howard Stern Show, Affleck è stato molto sincero riguardo al suo matrimonio fallito con l'ex moglie e alla sua lotta con l'alcolismo, sebbene abbia parlato dell'attrice solo ed esclusivamente in termini positivi.

"Ho visto che uno di questi siti Web aveva fatto un titolo per acchiappare like", ha rivelato Affleck. "Ho cliccato e mi sono accorto che avevano preso la conversazione che avevo avuto per due ore e l'avevano fatta sembrare come se avessi detto l'esatto contrario di quello che in verità avevo dichiarato durante l'intervista."

"Avevo parlato di noi, di quanto ci rispettavamo, ci aiutavamo l'un l'altra, amavamo profondamente i nostri figli, li mettevamo sempre al primo posto." Ha continuato la star, "L'articolo invece diceva che avevo incolpato la mia ex moglie per il mio alcolismo, che ero intrappolato nel nostro matrimonio e questo mi ha fatto passare come il peggiore, il più insensibile, stupido e orribile uomo dell'universo".

"Non vorrei mai che i miei figli pensassero che direi neppure una sola parola negativa nei confronti della loro mamma" Ha concluso Ben Affleck, spiegando che, sebbene stesse parlando di una parte delicata del suo passato, non avrebbe mai pensato che le sue dichiarazioni sarebbero state "manipolate al fine di farle passare per l'esatto contrario di quello che ho detto".