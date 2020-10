Ben Affleck: quella volta in cui fu considerato troppo "sboccato" per un provino

Ben Affleck rischiò di non poter fare neanche il provino per il film Generazione X di Kevin Smith, che lo ha poi visto protagonista negli anni Novanta, perché considerato troppo 'sboccato'.

Ben Affleck ha rischiato di non poter fare neanche il provino per Generazione X (Mallrats), film del 1995 diretto da Kevin Smith, perché considerato troppo sboccato dal produttore Jim Jacks.

Parlando con Entertainment Weekly, Kevin Smith è tornato a parlare di Generazione X (Mallrats), film da lui diretto nel 1995. Dopo aver raccontato che Shannen Doherty chiese di poter partecipare alla realizzazione del film nel momento in cui accettò di entrare nel cast e che Jason Lee era uno skateboarder professionista prima di cogliere l'occasione e arrivare ad interpretare Brody nel film, Smith ha condiviso un aneddoto riguardante Ben Affleck.

L'attore e regista di Argo appare in Generazione X nei panni di Shannon, il manager di Fashionable Male che odia Brody (Lee) e TS (Jeremy London). È fondamentalmente un bullo che alla fine ottiene la sua punizione. Ma Affleck è stato quasi escluso dalla possibilità persino di fare un provino per il film a causa di tutte le parolacce dette nel suo precedente lavoro, La vita è un sogno (Dazed and Confused), diretto da Richard Linklater.

"Ricordo che Jim Jacks, il produttore, mi disse 'Oggi arriva un ragazzo ma non lo voglio nel film'" ha raccontato Kevin Smith, aggiungendo: "Allora chiesi 'Chi è?' e lui 'Ben Affleck. Era in La vita è un sogno ed è davvero sboccato. C'erano già un sacco di cazzate e parolacce in quella sceneggiatura e Ben ne ha aggiunte altre centinaia'. Io gli ho detto 'Beh, ci sono molte imprecazioni nella nostra sceneggiatura' e lui rispose 'Sì, e se porti dentro questo tizio, continuerà ad aggiungerne altre, quindi non lo voglio nel film'".

A quanto pare, però, Ben Affleck aveva un asso nella manica. Il giorno in cui si presentò all'audizione per Generazione X, sul set si parlò del fatto che Affleck e Matt Damon avessero appena venduto la loro sceneggiatura di Will Hunting - Genio ribelle. Smith allora ha chiesto ad Affleck perché stesse facendo un provino, dato che aveva appena venduto una sceneggiatura. Affleck ha detto che voleva ancora recitare e alla fine ha convinto tutti, entrando nel cast del film.

Di seguito, la sinossi di Generazione X: Brodie Bruce è un ragazzo innamorato di fumetti e videogiochi che viene lasciato dalla ragazza Rene Mosier. Deciso a riconquistarla chiede aiuto al suo amico T.S. Quint, anche lui mollato dalla fidanzata Brandi Svenning. Partono così verso il centro commerciale cittadino dove, con l'aiuto (tra gli altri) di Jay & Silent Bob e Stan Lee, riescono a riconquistare le loro ragazze dopo mille avventure.

Ricordiamo che Kevin Smith è attualmente al lavoro per realizzare il sequel di Generazione X che, come confermato dallo stesso regista, coinvolgerà nuovamente Ben Affleck.