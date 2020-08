Ben Affleck torna alla regia con il film The Big Goodbye

Ben Affleck collaborerà con Paramount per realizzare il suo nuovo film da regista intitolato The Big Goodbye.

Ben Affleck tornerà a lavorare come regista in occasione del film The Big Goodbye, progetto che lo vedrà collaborare con Paramount.

Il lungometraggio sarà tratto dal romanzo scritto da Sam Wasson e racconterà il dietro le quinte della realizzazione del film cult Chinatown.

Secondo le fonti di Deadline, Ben Affleck si occuperà anche della produzione e della sceneggiatura di The Big Goodbye che racconterà la storia del dietro le quinte del film con protagonista Jack Nicholson, seguendo anche gli eventi legati alla vita di Roman Polanski.

La star ritornerà quindi alla regia dopo Live By Night, diretto nel 2016 e tratto dal romanzo di Dennis Lehane.

Affleck, recentemente, ha recitato nei film The Way Back e dovrebbe ritornare sul set di The Last Duel di Ridley Scott e Hypnotic, del filmmaker Robert Rodriguez non appena sarà possibile riprendere la produzione in totale sicurezza.