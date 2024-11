Ben Affleck: "Il mondo del cinema non deve avere paura dell'IA"

Ben Affleck ha parlato dell'evoluzione dell'Intelligenza Artificiale e del suo eventuale impatto sul mondo del cinema durante un intervento in occasione del summit 2024 CNBC Delivering Alpha.

L'attore e regista ha espresso così la sua convinzione che i filmmaker non debbano essere in nessun modo impensieriti dalla tecnologia che è in continua trasformazione.

L'opinione di Affleck sull'IA

Parlando con David Faber, Ben Affleck ha infatti sottolineato: "I film saranno una delle ultime cose a essere rimpiazzate, anche nel caso in cui tutto verrà rimpiazzato".

L'artista ha infatti sottolineato: "L'Intelligenza Artificiale può imitare in modo eccellente un verso che sembra Elisabettiano. Non ti può scrivere Shakespeare".

Affleck non teme l'IA

Affleck ha inoltre ricordato che, attualmente, la tecnologia non può in nessun modo sostituire il lavoro compiuto dagli attori presenti sul set e la loro capacità di capire e costruire qualcosa. Questa capacità, inoltre, non dovrebbe essere tra quelle sviluppate dall'Intelligenza Artificiale.

Ben ha quindi aggiunto: "Quello che fa è disintermediare gli aspetti più laboriosi, meno creativi e più costosi della produzione cinematografica, situazione che permetterà di abbassare i costi, gli ostacoli che impediscono di accedere al mondo del cinema, di far sentire più voci e di rendere più facile per le persone che vogliono realizzare Will Hunting - Genio ribelle avere la possibilità di andare lì fuori e realizzare un progetto simile".

L'incapacità di creare

Il filmmaker ha continuato la sua spiegazione ricordando che l'Intelligenza Artificiale può apprendere imitando il lavoro compiuto dagli altri, copiandone la tecnica, i modelli linguistici o altri elementi tecnici: "Stanno semplicemente facendo un'impollinazione incrociata con cose che esistono. Non viene creato nulla di nuovo".

Affleck ha infine ricordato che l'Intelligenza Artificiale sa come funzionare, ma 'l'arte sa quando fermarsi. E penso che sapere quando fermarsi sarà una cosa davvero difficile da imparare per l'IA perché si tratta di gusti. E inoltre manca di consistenza, controllo, qualità".