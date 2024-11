David Attenborough contro l'Intelligenza Artificiale: "Mi disturba profondamente che ricreino la mia voce"

L'icona della televisione britannica David Attenborough non ha esitato a criticare apertamente l'uso dell'Intelligenza Artificiale per replicare la sua voce.

BBC News ha infatti fatto sentire una traccia audio in cui lo si poteva sentire parlare della sua nuova serie Aria, modificata grazie alla tecnologia, e la registrazione originale.

L'opinione dell'icona della tv

L'assenza di evidenti differenze nei due estratti audio ha portato sir David Attenborough a spiegare il suo punto di vista. La star della tv, che ora ha 98 anni, ha dichiarato: "Ho trascorso una vita intera cercando di parlare di ciò che penso sia la verità, sono profondamente disturbato nel trovare questo in questi giorni, la mia identità sta venendo rubata da altri e mi oppongo duramente al fatto che venga usata per far dire qualsiasi cosa vogliano".

BBC News ha usato l'IA per ottenere una risposta: "Chiariamo le cose. A meno che il signor Attenborough non abbia lavorato per noi in segreto e sotto falso nome con autorizzazione di lavoro negli Stati Uniti, non è nel nostro libro paga. Non sono David Attenborough. Siamo entrambi maschi, voci britanniche di sicuro. Tuttavia, non sono David Attenborough, per chiunque là fuori possa essere confuso".

Peter Cushing torna in vita grazie all'Intelligenza Artificiale per un documentario su Hammer Films

Il commento di un'esperta

La ricercatrice Jennifer Williams, che lavora proprio nel campo dell'Intelligenza Artificiale all'università di Southampton, ha poi parlato della questione facendo sentire un'altra clip in cui la voce 'clonata' parla di politica, affrontando le scelte prese da Donald Trump e la guerra in Ucraina. L'esperta ha ammesso di essere 'disgustata', ricordando che la questione è molto seria perché una voce come quella di Attenborough, che gode di grande considerazione in tutto il mondo, può essere usata avendo delle conseguenze serie e gravi nel creare opinioni e pareri.