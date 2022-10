"Ben Affleck litiga in continuazione con Jennifer Lopez", afferma una fonte anonima

Secondo quanto rivelato da una fonte anonima di radar online, Ben Affleck litigherebbe in continuazione con Jennifer Lopez dalla fine della loro ultima luna di miele.

Dopo la fine della loro seconda luna di miele in Italia, sembra che le cose siano progressivamente peggiorate tra Ben Affleck e Jennifer Lopez: un insider della rivista Radar Online ha rivelato che i Bennifer litigano continuamente secondo alcune fonti anonime "vicine alla coppia".

"Sono tornati alla routine del lavoro e dell'essere genitori", ha affermato la fonte a proposito dei figli delle due star e della vita di famiglia. "La realtà si è imposta e mantenere tutti felici allo stesso tempo si è rivelato quasi impossibile. Beatitudine coniugale? Più che altro è il caos coniugale!".

Secondo l'insider, la colpa dei continui litigi sarebbe della cantante statunitense: "Prima del matrimonio, Jennifer ha messo in scena una performance da Oscar per Ben, fingendo di essere la futura moglie perfetta e disinvolta Ben era accecato dall'amore e non si rendeva conto di ciò a cui andava incontro".

Oltre a questo, sembra che Jennifer Lopez non sia per niente felice di alcune abitudini di Ben Affleck: "Lui è un tipo da jeans e maglietta e ora Jennifer sta cercando di dirgli cosa può o non può indossare. Inoltre lei odia il fatto che Ben fumi ancora. Lui aveva promesso di smettere con le sigarette, ma con questa situazione stressante sta fumando più che mai".