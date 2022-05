Ben Affleck e Jennifer Lopez verso il matrimonio: "Lei vuole una celebrazione spettacolare"

I piani per il matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck iniziano a prendere forma e una fonte ha riferito a Us Weekly che la cantante e attrice portoricana desidera dar vita ad una "celebrazione spettacolare".

Jennifer Lopez e Ben Affleck non hanno ancora fissato la data del matrimonio, come riporta Us Weekly, ma potrebbe non passare molto tempo prima che i "Bennifer" arrivino finalmente all'altare. In attesa di scoprire dettagli su quello che sarà uno degli eventi più chiacchierati a livello internazionale, una fonte ha parlato con il magazine ed ha spiegato a che punto si trova la coppia per quanto riguarda la pianificazione della cerimonia. Ad oggi possiamo sicuramente dire che, se Lopez farà a modo suo, non si tratterà di un evento modesto o per pochi intimi.

Per chi non lo sapesse, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono frequentati per la prima volta dal 2002 al 2004 ed hanno annunciato le nozze prima di annullare tutto nel settembre 2003. Hanno attribuito tale scelta all'invadenza dei media attorno all'evento: "A causa dell'eccessiva attenzione dei media che circonda il nostro matrimonio, abbiamo deciso di posticipare la data", hanno condiviso in una nota, aggiungendo: "Quando ci siamo trovati seriamente a pensare di assumere tre 'spose esca' separate in tre luoghi diversi, ci siamo resi conto che qualcosa non andava. Abbiamo iniziato a sentire che lo spirito di quello che avrebbe dovuto essere il giorno più felice della nostra vita poteva essere compromesso. Abbiamo sentito che quello che avrebbe dovuto essere un giorno gioioso e sacro poteva essere rovinato per noi, le nostre famiglie ed i nostri amici".

Ora, decenni dopo, Lopez vuole qualcosa di grande. "Vuole sicuramente una celebrazione spettacolare e il denaro non sarà un problema!" ha detto la fonte, aggiungendo: "Sono entrambi impegnati a realizzare questa cosa e a prendere tutte le misure necessarie per rispettare i reciproci confini e imparare dai loro errori passati. Jennifer ti dirà che non ha fretta di sposarsi, ma i suoi amici la pensano diversamente. La verità è che se Ben volesse portare avanti questo progetto già quest'estate, lei sarebbe totalmente d'accordo. Lei vuole che le formalità siano abolite in modo che possano iniziare il loro viaggio come marito e moglie prima possibile".

Nel mese di febbraio, Lopez ha parlato con People di Affleck e della sua speranza di trascorrere il resto della sua vita con lui. "Voglio solo che il mio futuro sia pieno di amore e felicità, con i miei figli e il mio partner", ha detto, aggiungendo: "Penso che tutti vogliano solo essere felici, con qualcuno con cui intraprendere il viaggio e con cui invecchiare, e mi sento bene per questo in questo momento".