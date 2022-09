Ben Affleck e Jennifer Lopez, Kevin Smith svela: "Ben ha scritto un discorso di 12 pagine per il matrimonio"

Kevin Smith e Ben Affleck hanno sfondato a Hollywood nello stesso periodo e dopo un litigio che li ha separati per anni sono finalmente tornati ad essere molto intimi: a questo proposito, l'amico del nuovo marito di Jennifer Lopez ha racontato un retroscena interessante relativo al loro matrimonio.

Affleck e la Lopez si sono sposati a Las Vegas nel cuore della notte, ma poi la coppia ha celebrato in grande il loro matrimonio una seconda volta in una proprietà dell'attore in Georgia. Smith, intervistato dalla rivista People, ha rivelato che il suo vecchio amico non ha semplicemente scritto i suoi voti, bensì ha buttato giù un discorso di ben 12 pagine.

Durante l'intervista l'attore e regista statunitense ha esordito dicendo: "È uno dei miei scrittori preferiti sull'intero pianeta. Ha scritto i suoi voti, a dir la verità entrambi hanno scritto i loro voti, ma Ben ha scritto un discorso lunghissimo che le ha letto al matrimonio e devo dire che è stato mozzafiato."

"Ed è stato anche molto lungo. Questa è una delle cose che preferisco di Ben, vedete lui è il più grande fan di se stesso, quindi ha scritto un discorso di 12 pagine e mentre lo recitava io pensavo: 'Continua a parlare, continua a parlare'. È stato meraviglioso, una vera ispirazione. Ero felice per loro. Se lo meritano", ha concluso Kevin Smith.