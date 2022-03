Ben Affleck e Jennifer Lopez stanno comprando una casa da 50 milioni di dollari a Los Angeles

Sembra che Ben Affleck e Jennifer Lopez abbiano deciso di comprare una casa al fine di unire le loro famiglie: secondo alcune indiscrezioni la coppia ha fatto un'offerta per una villa situata a Bel-Air, Los Angeles, il cui prezzo sarebbe di 50 milioni di dollari.

La proprietà su cui hanno messo gli occhi i Bennifer, secondo quanto riportato da un articolo di TMZ, apparterrebbe al miliardario Todd Lemkin: si tratta di un terreno di più di 2000 metri quadrati con una piscina, una palestra, diverse cucine e, udite udite, ben diciassette bagni.

I due, sempre secondo TMZ, avrebbero scelto una villa così grande a causa del loro desiderio di riunire le proprie famiglie. Secondo Mack Rawden di CinemaBlend i prezzi di queste ville sono sempre mastodontici e, dopo qualche anno, leggerli sulle riviste non ti fa più nessuno effetto; d'altro canto, avere 17 bagni è qualcosa di semplicemente stupefacente.

"Non sono mai stata più felice di adesso, in tutta la mia vita", ha recentemente dichiarato Jennifer Lopez quando le è stato chiesto di parlare del suo rapporto con Ben Affleck, anche se non c'era bisogno di ricordarlo perché la felicità della coppia è evidente e la notizia di TMZ non fa che confermare queste nostre impressioni.