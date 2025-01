Ben Affleck in fuga dalla sua casa di Malibu per via del fuoco, si rifugia dall'ex Jennifer Garner

Tra le star costrette a evacuare le proprie abitazioni per salvarsi dall'incendio di Los Angeles vi è anche Ben Affleck. L'attore, residente a Malibu e fresco di divorzio da Jennifer Lopez, ha lasciato la sua dimora da 20 milioni di dollari per rifugiarsi a casa dell'altra sua ex moglie, Jennifer Garner.

Ben Affleck vive non lontano da Garner, madre dei suoi tre figli. Non è chiaro se l'attore si sia recato da lei per controllare come stava la famiglia o se fosse rimasto lì perché era dovuto fuggire da casa propria. Per il momento il quartiere di Jennifer Garner, Brentwood, non è stato evacuato.

L'incendio ancora in corso ha devastato Pacific Palisades e altre aree sul versante ovest di L.A., sede delle dimore di tantissime star, tra cui Tom Hanks, Steven Spielberg, Reese Witherspoon, Mark Hamill, Eugene Levy e molti altri. Molti di loro hanno assistito alla distruzione delle loro case, come testimoniano i racconti strazianti di James Woods e Billy Crystal.

Prima di dirigersi da Jennifer Garner, Affleck è stato fotografato mentre si avvicinava al suo appartamento con la sua macchina. Aveva il finestrino aperta nonostante la scarsa qualità dell'aria causata dall'incendio. Indossava un abito blu scuro e una camicia bianca sbottonata.

Un divorzio "da incubo"

Jennifer Garner e Ben Affleck in una foto

Solo pochi giorni fa Ben Affleck ha finalizzato il suo divorzio da Jennifer Lopez dopo un irresistibile ritorno di fiamma che aveva riunito la coppia vent'anni dopo la prima separazione.

Purtroppo il legame si è sfaldato a soli due anni dal fatidico sì, come ha rivelato una fonte parlando di come un'unione da sogno si sia trasformata in un incubo per la star latinoamericana, che aveva investito molto su questo matrimonio.

Ben Affleck ha acquistato la sua casa con cinque camere da letto e sei bagni a Pacific Palisades per 20,5 milioni di dollari nel luglio 2024, proprio in seguito alla separazione da Jennifer Lopez. I due hanno anche raggiunto un accordo sulla villa da 61 milioni di dollari di Beverly Hills che avevano acquistato insieme, tuttavia, i termini sono confidenziali e la casa è ancora sul mercato.