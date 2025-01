Tom Hanks e Mark Hamill costretti a evacuare, James Woods e Billy Crystal in lacrime dopo aver perso la casa

Tra le migliaia di abitanti di Los Angeles costretti a evacuare le proprie case vi sono anche numerose celebrità, le cui dimore sono state minacciate o addirittura distrutte dal grande incendio di Pacific Palisades. Tra di loro anche i divi Tom Hanks e Reese Witherspoon.

"Il quartiere in cui sono cresciuto sta bruciando fino alle fondamenta", ha scritto su Instagram il figlio 34enne di Tom Hanks e Rita Wilson. "Pregate per Palisades".

L'attore di Star Wars Mark Hamill ha rivelato ai suoi 6,3 milioni di follower su Instagram che lui e la sua famiglia "sono fuggiti" per salvarsi dall'incendio, che corre veloce alimentato dai forti venti di Santa Ana. Hamill ha spiegato che lui, sua moglie Marilou e il loro cane Trixie sono stati evacuati martedì sera intorno alle 19:00 "così, all'ultimo minuto" per via di alcuni piccoli incendi su entrambi i lati della strada che si avvicinavano alla Pacific Coast Highway. Circa un'ora dopo, i tre sono arrivati sani e salvi a casa della figlia Chelsea, che vive a Hollywood.

"L'incendio più terribile dal '93. RIMANETE AL SICURO!" ha scritto.

Anche l'attrice premio Oscar Jamie Lee Curtis e la sua famiglia hanno evacuato la loro dimora. In un post su Instagram, Curtis ha detto che la sua casa è salva, ma il suo quartiere "non c'è più. Non ho parole".

La star di So cosa hai fatto Jennifer Love Hewitt ha pubblicato una foto delle fiamme a lato della strada che stava percorrendo con la sua auto.

"Sono senza parole. Posso solo pregare per la nostra casa e i nostri figli mentre guardiamo tutto bruciare", ha scritto su Instagram. "Grazie a tutti i soccorritori che lottano così duramente per tutti noi. Grazie a tutti gli amici che mi hanno contattato e a ogni persona che ho abbracciato in lacrime nelle ultime 24 ore".

Le case delle celebrità distrutte dal fuoco

James Woods, uno dei primi a dare l'allarme e a diffondere immagini del fuoco che si avvicinava alla sua magione, ha aggiornato i fan spiegando di aver perso la sua casa di Pacific Palisades, distrutta dalle fiamme. Durante un collegamento con la CNN il divo è scoppiato in lacrime parlando della situazione:

"Un giorno stai nuotando in piscina e il giorno dopo è tutto distrutto" ha detto, commuovendosi mentre raccontava della nipote di sua moglie di otto anni che ha offerto il suo salvadanaio per aiutarli a ricostruire la loro casa.

Woods ha raccontato la sua evacuazione e come ha aiutato il suo vicino di 94 anni, affetto da demenza, a mettersi in salvo. "Era stato lasciato da solo", ha detto. "C'era così tanto caos, era un inferno. Ogni casa intorno a noi era in fiamme. Pensavo di essere più forte di così".

Anche Billy Crystal e la moglie Janice piangono la casa che possedevano da 46 anni nel quartiere di Pacific Palisades. In un comunicato diffuso dalla CNN, il popolare comico ha confermato che la loro dimora è completamente bruciata a causa dell'incendio che divampa a Ovest di Los Angeles.

"Le parole non possono descrivere l'enormità della devastazione a cui stiamo assistendo e vivendo. Siamo addolorati per i nostri amici e vicini che hanno perso le loro case e le loro attività in questa tragedia", ha affermato. "Janice e io viviamo nella nostra casa dal 1979. Qui abbiamo cresciuto i nostri figli e nipoti. Ogni centimetro della nostra casa era pieno di amore. Bei ricordi che non possono essere portati via."

La dichiarazione prosegue: "Abbiamo il cuore spezzato, ovviamente, ma con l'amore dei nostri figli e dei nostri amici supereremo tutto questo. Preghiamo per la sicurezza dei vigili del fuoco e dei soccorritori. Pacific Palisades è una comunità resiliente di persone straordinarie e sappiamo che col tempo si rialzerà. È la nostra casa".