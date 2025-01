Jennifer Lopez, fonte rivela: "Ecco come il suo matrimonio da sogno con Ben Affleck è diventato in un incubo"

Jennifer Lopez è pronta a lasciarsi alle spalle il suo matrimonio con Ben Affleck mentre si avvicina la finalizzazione del divorzio.

"La favola che le era stata promessa si è rivelata alla fine un incubo", ha dichiarato martedì una fonte a People. Sebbene la Lopez si trovi attualmente in un "ottimo momento", "vuole solo lasciarsi dietro questo folle capitolo della sua vita", ha aggiunto l'insider.

Nonostante la Lopez sia stata fotografata domenica a casa del suo futuro ex marito, una fonte separata ha dichiarato che "non torneranno insieme".

Ben Affleck e Jennifer Lopez insieme sul red carpet

Ben Affleck non era il principe azzurro che J.Lo cercava

Dopo che la Lopez ha chiesto il divorzio nell'agosto del 2024, un insider aveva raccontato a Page Six che la popstar credeva di avere finalmente tra le mani la sua occasione di vivere una favola: "Non si è fermata a considerare chi fosse l'uomo in quella favola", ha raccontato la fonte, aggiungendo che "il grande amore in cui Jennifer crede non è nel DNA di Ben".

"Ben Affleck era fuori di testa durante la luna di miele con Jennifer Lopez", afferma una fonte anonima

Altre fonti hanno proseguito: "Ben ha un'oscurità che nessun'altra persona può risolvere. L'ex-moglie Jennifer Garner non è riuscita a risolverla, tutto il successo del mondo non è riuscito a risolverla".

La Lopez e Affleck hanno ufficializzato il loro divorzio lunedì scorso, ma la sentenza sarà definitiva solo a partire dal 20 febbraio.

La spartizione dei beni dopo il divorzio

Secondo TMZ, entrambi usciranno dal matrimonio con ciò che hanno rispettivamente acquisito durante la loro unione. Il premio Oscar manterrà la sua partecipazione nella società di produzione sua e di Matt Damon, la Artists Equity. Affleck ha co-fondato la società con Damon - suo amico di lunga data - quattro mesi dopo il matrimonio con J.Lo.

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono stati avvistati per la prima volta insieme dopo il divorzio

La villa di Beverly Hills da 60 milioni di dollari, che l'ex coppia condivideva in precedenza, rimane in vendita. Non è stato rivelato come abbiano deciso di dividere la proprietà. J.Lo potrà tenere l'anello di fidanzamento da 5 milioni di dollari con cui Affleck le ha chiesto di sposarla nell'aprile del 2022, secondo i documenti del tribunale ottenuti da Page Six.