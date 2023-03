Ben Affleck elogia Jennifer Lopez alla premiere di Air: "Sei meravigliosa, buona, gentile e io ti amo"

Ben Affleck ha presentato in anteprima mondiale il suo nuovo film, intitolato Air, al South by Southwest Film & FTV Festival di Austin e questo lunedì, durante la premiere di Westwood, l'attore ha elogiato pubblicamente sua moglie Jennifer Lopez e l'amico di lunga data Matt Damon.

Prima della proiezione, che ha avuto luogo al Regency Village Theatre di Los Angeles, Affleck ha concluso il suo discorso introduttivo celebrando Matt Damon e un'altra superstar, particolarmente speciale per lui, che era presente nella sala cinematografica: la moglie Jennifer Lopez.

"È stata una gioia e voglio godermi questo momento il più a lungo possibile. Voglio anche che si sappia che niente di tutto ciò sarebbe stato possibile senza l'amore e il sostegno di mia moglie, che per me significa più di qualsiasi altra cosa al mondo. Voglio dirle grazie. Ti amo. Sei tutto per me. Sei meravigliosa, buona, gentile, magnifica e io ti amo", ha affermato l'attore e regista statunitense.

Pochi istanti prima, Ben Affleck aveva anche pronunciato alcune parole in onore del suo migliore amico di lunga data Matt Damon: "Se sarai davvero fortunato nella vita, allora anche tu avrai un amico come Matt Damon. Lo adoro ed è la gioia più grande della mia vita professionale lavorare con lui".