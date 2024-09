Ben Affleck e Jennifer Lopez sono stati avvistati per la prima volta insieme dopo il divorzio

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono usciti insieme ai loro figli per la prima volta dopo il divorzio. Sabato 14 settembre, l'ex coppia è stata fotografata insieme al Beverly Hills Hotel di Los Angeles, segnando la prima apparizione in pubblico da quando la Lopez ha chiesto il divorzio dall'attore il 20 agosto.

Nelle foto dell'uscita, condivise da DeuxMoi, si vedono Affleck, 52 anni, e Lopez, 55 anni, in piedi fuori dall'hotel e poi insieme all'interno. L'attore di Air indossava jeans blu e una camicia blu abbottonata con occhiali da sole scuri, mentre la Lopez sfoggiava un crop top nero a maniche lunghe, jeans neri abbinati e occhiali da sole chiari.

I due sono stati fotografati insieme anche all'interno di un SUV nero, con Affleck al volante e l'attrice di Atlas al posto del passeggero.

Il divorzio

L'uscita congiunta della Lopez e di Affleck arriva quasi un mese dopo che la cantante di Can't Get Enough ha chiesto il divorzio da Affleck dopo più di due anni di matrimonio. Nella sua richiesta, la cantante ha indicato il 26 aprile 2024 come data della loro separazione. "Ha cercato in tutti i modi di far funzionare le cose e ha il cuore spezzato. I bambini sono una priorità assoluta, come lo sono sempre stati", ha dichiarato una fonte a People parlando della Lopez.

Ben Affleck and Jennifer Lopez recently ???? https://t.co/aw4nXc7Sv1 — Film Updates (@FilmUpdates) September 14, 2024

La settimana scorsa, la Lopez ha partecipato alla prima del nuovo film di Affleck, Unstoppable, al Toronto International Film Festival. Per l'evento ha indossato uno splendido abito argentato lungo fino al pavimento di Tamara Ralph ed è stata vista chiacchierare con Matt Damon - amico di lunga data di Affleck e suo partner nella produzione - per più di 20 minuti all'afterparty della première.

"Jen e Matt hanno iniziato a parlare e hanno avuto una lunga e profonda conversazione", ha raccontato un insider, aggiungendo che i due hanno riso e parlato più seriamente. Si sono anche tenuti per mano mentre chiacchieravano per diversi minuti.

La Lopez è la protagonista del film biografico sul wrestler Anthony Robles e Affleck e Damon hanno prodotto la pellicola con la loro casa di produzione Artists Equity.