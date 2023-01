Ben Affleck, dopo i tanti meme, sarà protagonista di uno spot di Dunkin' Donuts

L'attore Ben Affleck è stato a lungo al centro di divertenti meme e ora è stato immortalato mentre sta girando uno spot per l'azienda Dunkin' Donuts.

Ben Affleck, dopo molti anni che lo hanno visto protagonista di vari meme, è stato immortalato mentre gira uno spot per Dunkin' Donuts.

L'attore è stato avvistato a Medford, Massachusetts, mentre era impegnato a girare alcuni momenti della pubblicità dell'azienda di cui è, come tutti sanno, un fedele cliente.

Su Twitter è apparsa una foto e Rob Way ha scritto online: "Questo è così fantastico! Ben Affleck è stato avvistato mentre consegnava caffè questa mattina nell'area di Boston per Dunkin' Donuts. Lisa Mackay, che ha scattato questa foto, mi ha detto: 'È stato semplicemente divertente e arguto come mi aspettavo'. Sembra ci fossero delle troupe impegnate a girare qualcosa a questa location a Medford".

Un video mostra inoltre la star, insieme alla moglie Jennifer Lopez, mentre ringrazia i membri della troupe impegnati nella realizzazione dello spot.

Ben Affleck, una carriera tra flop e successi: la rivincita del divo "triste" in 12 tappe

Ben è legato ai prodotti della catena a causa dei tanti scatti dei paparazzi che lo hanno fotografato mentre portava a casa i suoi ordini, immagini che hanno dato vita ai meme legati alla sua passione per il caffè e per le ciambelle.

Nel 2019 la star aveva poi ammesso che beve le bevande dell'azienda ogni giorno e, secondo alcune indiscrezioni, la passione del fratello avrebbe ispirato il fratello Casey Affleck a girare uno sketch del Saturday Night Live legato al marchio.

Secondo alcune ipotesi online lo spot debutterà durante il Super Bowl, momento spesso dedicato alle pubblicità con protagonisti gli attori di Hollywood.