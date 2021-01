Ben Affleck: "Dopo Batman sono precipitato nell'alcolismo ma adesso sto meglio"

Ben Affleck sta iniziando a rivedere nuovamente la luce. L'ultimo periodo della carriera è stato decisamente buio per l'attore che, in coincidenza con la sua interpretazione di Batman, è precipitato ancora una volta nella sua vecchia bestia nera: l'alcolismo. Adesso, però, le cose sembrano essere cambiate e Affleck ha assicurato di stare meglio e di aver raggiunto una certa pace interiore.

Justice League: Ben Affleck e Gal Gadot in una scena del film

In occasione del podcast Awards Chatter di The Hollywood Reporter, Ben Affleck ha raccontato la sua carriera e, in modo particolare, si è soffermato sugli ultimi anni della sua vita. Ne è servito di tempo prima che l'attore iniziasse a percorrere nuovamente nel modo corretto il suo sentiero esistenziale. Relativamente al periodo in cui ha interpretato Batman, Affleck ha dichiarato: "Ho voluto interpretare Batman per i miei figli. Beh sì, volevo fare qualcosa per loro. Ecco, i miei figli non hanno mica visto Argo. In corrispondenza delle riprese di Justice League, ho iniziato a bere molto. Adesso sto bene. Sono sobrio da un bel po' di tempo e non sono mai stato così felice".

Il protagonista di Armageddon ha tre figli insieme a Jennifer Garner: Violet, Seraphina e Samuel. Negli ultimi anni, Ben Affleck è andato per ben due volte in riabilitazione per disintossicarsi dall'alcool. Nell'ottobre 2019, l'interprete ha sofferto una ricaduta ma, adesso, le cose sembrano andare decisamente meglio. La volontà di Affleck è quella di provare a trasformarsi nell'uomo che avrebbe sempre voluto essere. Secondo l'attore, tra l'altro, il processo che porta alla sobrietà è davvero molto utile e tutti dovrebbero conoscerlo: "Il procedimento è davvero molto istruttivo e dovrebbe essere d'esempio anche per le persone che non abusano di alcolici. Bisogna essere integri, onesti e responsabili. E, soprattutto, bisogna aiutare gli altri. Come tutti quanti, ho avuto un paio di crolli... ma, adesso, sta andando tutto veramente bene".

Dopo aver chiuso il suo rapporto con Jennifer Lopez, Ben Affleck ha iniziato a frequentare Jennifer Garner nel 2004. Il matrimonio è avvenuto nel 2005 ma, dopo dieci anni di vita insieme, i due hanno deciso di separarsi nel 2015. L'ufficializzazione della separazione è avvenuta nel 2018 nonostante i due ex coniugi siano ancora in ottimi rapporti. Secondo quanto riportato da US Weekly, i due si vogliono ancora bene perché Jennifer Garner vuole che il suo ex marito faccia parte della vita dei suoi tre figli e Ben Affleck stima la sua ex moglie con tutto sé stesso. Recentemente, Affleck ha iniziato a frequentare Ana de Armas, anche se continua a definire il divorzio dalla Garner come il suo più grande rimpianto. In occasione di un'intervista con The New York Times del febbraio 2020, l'attore ha dichiarato: "Non è bello rimanere impantanati nei propri fallimenti. Provate sempre a risollevarvi, per quanto sia difficile! Muovetevi e lottate nonostante gli errori!".